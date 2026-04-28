Комета C/2025 R3 приблизилась к Земле и "включила" второй хвост: что произошло (видео)

Комета C/2025 R3 приблизилась к Земле и "включила" второй хвост | Фото: NASA

У кометы C/2025 R3 (PanSTARRS) появился ионный хвост, когда она приблизилась на максимально близкое расстояние к Земле – 72 миллиона километров.

Космический аппарат Solar and Heliospheric Observatory (SOHO), который наблюдает за Солнцем сделал фотографии кометы C/2025 R3 (PanSTARRS), когда у нее появился второй, ионный хвост во время максимального сближения с Землей 27 апреля, пишет Фокус.

Долгопериодическая комета C/2025 R3 (PANSTARRS) была впервые обнаружена в сентябре 2025 года. Эта комета впервые за 170 тысяч лет подлетела к Солнцу и Земле на максимально близкое расстояние. Первое событие произошло 20 апреля, а второе – 27 апреля. Сейчас этот ледяной объект направляется снова на окраины Солнечной системы, чтобы вернуться обратно еще через 170 тысяч лет.

Космический аппарат SOHO, который проводит наблюдения за Солнцем, сделал фотографии ионного хвоста кометы C/2025 R3 (PanSTARRS), который отличается от ее обычного пылевого хвоста. Ионный хвост у кометы появился в то время, когда она находилась на максимально близком расстоянии от Земли – 72 миллиона километров. Это почти половина расстояния между нашей планетой и Солнцем.

Кометы представляют собой объекты из льда и камня. По мере приближения к Солнцу лед нагревается и тает, и замороженные вещества из ядра кометы выходят наружу. Но лед не превращается в жидкость, а сразу приобретает газообразное состояние. Этот процесс называется сублимация льда. Поэтому комета выбрасывает газ и пыль в космос. Более тяжелые частицы пыли отталкиваются солнечным светом, потоком заряженных частиц от Солнца. Это приводит к образованию известного пылевого хвоста кометы. Он хорошо отражает солнечный свет и может иметь длину в миллионы километров.

В то же время ультрафиолетовое излучение Солнца отрывает электроны от молекул газа в коме (газовая оболочка вокруг ядра) кометы. Этот процесс называется ионизация. Эти заряженные частицы затем захватываются солнечным ветром и формируется второй более прямой, но меньший, ионный хвост.

Ионный хвост всегда направлен от Солнца, поскольку он движется под действием солнечного ветра, который движется со скоростью в сотни километров в секунду. Более крупные частицы, составляющие пылевой хвост, движутся с меньшей скоростью и, следовательно, отстают от частиц ионного хвоста по мере движения кометы.

Как уже писал Фокус, 100-летнее предположение о природе Вселенной неправильное и физики готовы его опровергнуть.

Также Фокус писал о самых необычных геологических явлениях, которые существуют на разных мирах Солнечной системы.

При написании материала использованы источники: Space.