Комета C/2025 R3 приблизилась к Земле и "включила" второй хвост: что произошло (видео)

У кометы C/2025 R3 (PanSTARRS) появился ионный хвост, когда она приблизилась на максимально близкое расстояние к Земле – 72 миллиона километров.

Космический аппарат Solar and Heliospheric Observatory (SOHO), который наблюдает за Солнцем сделал фотографии кометы C/2025 R3 (PanSTARRS), когда у нее появился второй, ионный хвост во время максимального сближения с Землей 27 апреля, пишет Фокус.

Долгопериодическая комета C/2025 R3 (PANSTARRS) была впервые обнаружена в сентябре 2025 года. Эта комета впервые за 170 тысяч лет подлетела к Солнцу и Земле на максимально близкое расстояние. Первое событие произошло 20 апреля, а второе – 27 апреля. Сейчас этот ледяной объект направляется снова на окраины Солнечной системы, чтобы вернуться обратно еще через 170 тысяч лет.

Фото: NASA

Космический аппарат SOHO, который проводит наблюдения за Солнцем, сделал фотографии ионного хвоста кометы C/2025 R3 (PanSTARRS), который отличается от ее обычного пылевого хвоста. Ионный хвост у кометы появился в то время, когда она находилась на максимально близком расстоянии от Земли – 72 миллиона километров. Это почти половина расстояния между нашей планетой и Солнцем.

Кометы представляют собой объекты из льда и камня. По мере приближения к Солнцу лед нагревается и тает, и замороженные вещества из ядра кометы выходят наружу. Но лед не превращается в жидкость, а сразу приобретает газообразное состояние. Этот процесс называется сублимация льда. Поэтому комета выбрасывает газ и пыль в космос. Более тяжелые частицы пыли отталкиваются солнечным светом, потоком заряженных частиц от Солнца. Это приводит к образованию известного пылевого хвоста кометы. Он хорошо отражает солнечный свет и может иметь длину в миллионы километров.

В то же время ультрафиолетовое излучение Солнца отрывает электроны от молекул газа в коме (газовая оболочка вокруг ядра) кометы. Этот процесс называется ионизация. Эти заряженные частицы затем захватываются солнечным ветром и формируется второй более прямой, но меньший, ионный хвост.

Ионный хвост всегда направлен от Солнца, поскольку он движется под действием солнечного ветра, который движется со скоростью в сотни километров в секунду. Более крупные частицы, составляющие пылевой хвост, движутся с меньшей скоростью и, следовательно, отстают от частиц ионного хвоста по мере движения кометы.

При написании материала использованы источники: Space.