MQ-25A Stingray: у США здійснив перший політ новий безпілотний літак для ВМС (відео)

Безпілотний літак-заправник MQ-25A Stingray здійснив двогодинний політ під час першого льотного випробування, продемонструвавши зліт і посадку без прямого управління пілота.

Компанія Boeing провела перше льотне випробування нового безпілотного літака-заправника MQ-25A Stingray, призначеного для заправки літаків ВМС США у складі авіаносних груп. Цей БПЛА дасть змогу збільшити дальність дії морської авіації і дасть змогу літакам F/A-18E/F Super Hornet виконувати бойові завдання, пише Фокус.

Безпілотний літак-заправник MQ-25A Stingray, створений компанією Boeing, призначений для ВМС США, здійснив перше льотне випробування. Воно пройшло в штаті Іллінойс, політ тривав 2 години. Це випробування підкреслює прагнення Пентагону до інтеграції БПЛА в авіаносні групи.

MQ-25A Stingray продемонстрував повну автономність під час польоту. Він здійснив зліт, політ і посадку без прямого управління пілота. Оператори використовували наземну станцію для управління літаком-заправником. Випробування підтвердило працездатність систем управління польотом і навігаційних систем.

Фото: Boeing

У компанії Boeing заявили, що MQ-25A Stingray є найскладнішим БПЛА з усіх коли-небудь розроблених для авіаносців. Безпілотний літак виконуватиме функції заправника, які наразі виконують літаки F/A-18E/F Super Hornet. Це дозволить їм зосередитися на виконанні бойових завдань. Також MQ-25A Stingray дасть змогу збільшити загальну дальність ураження палубної авіації.

Вартість одного MQ-25A Stingray становить близько 200 мільйонів доларів. Він має довжину 15 метрів і розмах крила 23 метри. БПЛА оснащений реактивним двигуном Rolls-Royce AE 3007N, який забезпечує літаку-заправнику радіус дії в 926 км, а також високу швидкість, яка поки не озвучується. MQ-25A Stingray може нести на борту 6-7 тонн палива.

ВМС США планує розмістити на авіаносцях 76 MQ-25A Stingray. Компанія Boeing продовжить льотні випробування в штаті Іллінойс, а потім випробування пройдуть на авіаносцях.

На відміну від прототипу, новий MQ-25A Stingray має нове компонування конструкції, зокрема відсіки для розміщення обладнання, інтегровану систему розвідки, складні крила для зберігання на палубі авіаносця, посилене шасі для запусків і посадок і супутниковий зв'язок. Крім того, БПЛА оброблений антикорозійним покриттям, щоб захистити його від тривалого впливу бризок морської води.

Під час написання матеріалу використано джерела: Interesting Engineering, New Atlas.