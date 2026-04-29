Утворення зірок закінчується за 40 000 св. років від центру Чумацького Шляху: ніхто не знає чому

Астрономи з'ясували, де розташована межа зіркоутворювального диска нашої галактики. Але залишається невирішеним питання, чому за межами цієї межі не формуються зірки.

Учені визначили виявили межу області в спіральному диску Чумацького Шляху, де формуються зірки. Виявилося, що вона розташована не так далеко від центру нашої галактики, як можна було б припустити. Для цього астрономи вивчили характеристики 100 000 зірок, такі як вік і температура, за допомогою даних космічного телескопа Gaia, телескопа в обсерваторії Апачі-Пойнт (США) і телескопа LAMOST (Китай). Чому за межами цієї межі не формуються нові зірки незрозуміло, але є деякі припущення, пише Фокус.

Діаметр спіральної галактики Чумацький Шлях становить приблизно 100 000 світлових років. Астрономи склали карту зміни віку зірок по всьому диску нашої галактики і нарешті з'ясували, де знаходиться межа області зореутворення в Чумацькому Шляху. Виявилося, що вона знаходиться в радіусі 40 000 світлових років від центру галактики.

Через те, що всі галактики ростуть зсередини назовні, вік їхніх зірок знижується з відстанню від центру галактики. У Чумацькому Шляху середній вік зірок досягає мінімуму на відстані 40 000 світлових років від центру. Для порівняння, Сонце знаходиться на відстані 26 000 світлових років від центру нашої галактики. За цією межею зореутворювального диска знаходяться старіші зірки.

Учені дійшли висновку, що зірки в Чумацькому Шляху формуються тільки в радіусі 40 000 світлових років від центру галактики. Але чому існують зірки за цією межею, якщо вони там не утворилися?

Астрономи припускають, що це пов'язано з тим, що зірки можуть переміщатися по хвилях щільності, що утворюють спіральні рукави Чумацького Шляху, на великі відстані від центру нашої галактики. Зіркам потрібно більше часу, щоб досягти краю галактики, що пояснює, чому найстаріші зірки знаходяться саме там.

Але чому утворення зірок зупиняється на відстані 40 000 світлових років від центру Чумацького Шляху? Астрономи поки що точно не знають. Є два припущення.

Можливо, центральна перемичка нашої галактики, довжина якої варіюється від 11 000 до 15 000 світлових років, призводить до скупчення міжзоряного газу на певній відстані від центру галактики. З цього газу з'являються нові зірки.

Також можливо, що гравітаційна взаємодія Чумацького Шляху з іншою карликовою галактикою, може порушити утворення зірок таким чином, що воно переривається на відстані 40 000 світлових років від центру.

Під час написання матеріалу використано джерела: Astronomy & Astrophysics, Space.