NASA хочет снова сделать Плутон девятой планетой Солнечной системы: мнения разделились

Плутон потерял статус планеты в 2006 году. Теперь администратор NASA Джаред Айзекман заявил о том, что стоит пересмотреть это решение.

Уже 20 лет в научном сообществе продолжаются споры о том, является ли Плутон девятой планетой Солнечной системы или нет. После открытия в 1930 году Плутон назывался планетой до 2006 года, но затем Международный астрономический союз принял решение, что это карликовая планета. Теперь администратор NASA Джаред Айзекман заявил о том, что стоит пересмотреть это решение и снова вернуть Плутону статус планеты. Но мнения ученых по этому поводу расходятся, пишет Фокус.

20 лет назад Международный астрономический союз начал определять планету Солнечной системы по новым критериям: она должна вращаться вокруг Солнца, быть достаточно массивной, чтобы иметь сферическую форму, и не разделять свою орбиту с астероидами и карликовыми планетами. Плутон не соответствовал третьему критерию, поскольку делит пространство в далеком поясе Койпера с многими астероидами и карликовыми планетами. Но Земля делит орбиту со множеством астероидов, как и Юпитер, а многие исследования за последние 20 лет показывают, что Плутон действительно является планетой. Но пока что этот ми размером 2376 км считают карликовой планетой и с этим многие не согласны.

28 апреля глава NASA Джеред Айзекман принял участие в слушаниях в Сенате США по поводу бюджета космического агентства на 2027 год. В самом конце слушаний сенатор-республиканец Джерри Моран спросил главу NASA о том, что он думает по поводу возвращения Плутону статуса планеты.

"Я твердо убежден в необходимости снова признать Плутон планетой", — заявил Айзекман. По его словам, NASA готовит научное обоснование этому, чтобы его могли обсудить ученые со всего мира.

Уже 20 лет в научном сообществе продолжаются споры о том, является ли Плутон девятой планетой Солнечной системы или нет

Майк Браун из Калифорнийского технологического института, который принимал участие в решении Международного астрономического союза о понижении статуса Плутона, говорит решение было обоснованным с научной точки зрения. И это решение, по мнению ученого, менять не стоит, ведь Плутон – это не планета.

Адам Франк из Рочестерского университета говорит, что Плутон должен остаться карликовой планетой, которая находится во внешней части Солнечной системы за пределами орбиты последней планеты – Нептуна.

"Конечно, Плутон — планета, но это карликовая планета. Споры разгораются по поводу того, являются ли карликовые планеты планетами или нет. Это пустая трата времени", — говорит Билл Маккиннон из Вашингтонского университета в Сент-Луисе. Ученый говорит, что Плутон круглый, имеет атмосферу, а также пять спутников, поэтому данный мир является планетой, хоть и карликовой. Проблема Плутона только в том, что он не такой же большой как Земля или Марс, говорит Маккиннон.

Поверхность Плутона Фото: NASA

Проблема состоит еще и в том, как считают некоторые ученые, что если вернуть Плутону статус планеты, то что делать с остальными карликовыми планетами? Сейчас известно, что их пять в Солнечной системе, но предполагается, что их может быть более 100.

"Проще представить Солнечную систему с восемью планетами, чем, скажем, с двенадцатью или более. Если Плутон снова окажется планетой, то будут проблемы с определением статуса остальных карликовых планет", — говорит Адин Дентон из Университета штата Аризона. И все же Дентон считает, что Плутон – это планета, которая достаточно большая, чтобы иметь активную геологию.

Эрик Иан Асфауг из Университета штата Аризона выразил мнение, что формальное определение планеты имеет много проблем.

"Если однажды мы обнаружим планету размером с Землю, где существует жизнь, но она вращается вокруг другой планеты, то этот мир нельзя будет считать полноценной планетой с точки зрения Международного астрономического союза и это глупо", — говорит ученый.

Чтобы Плутон снова официально был назван девятой планетой Солнечной системы, это решение должен поддержать Международный астрономический союз, глобальное общество профессиональных астрономов.

При написании материала использованы источники: The Independent, Space.