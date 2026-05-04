Аномальна погода: 2026 та 2027 рік може стати найспекотнішим в історії, — кліматологи

Кліматологи попереджають, що 2026 рік може стати найспекотнішим в історії.

Клімат на планеті може змінитися через явище Ель-Ніньйо. Зокрема, цикл потепління має початися у другій половині цього року. Про це пише Daily Mail.

Відомий кліматолог та доктор Колумбійського університету Джеймс Янсен вважає, що явище супер-Ель-Ніньйо вже розпочнеться цього літа.

Як супер-Ель-Ніньйо впливає на погоду

Автори статті пояснюють, що супер-Ель-Ніньйо — це неофіційна назва кліматологічного явища, яку фахівці використовують, щоб описати дуже інтенсивну фазу природного явища Ель-Ніньйо. Адже за звичай Ель-Ніньйо — це циклічне потепління поверхневих вод у центральних та східних частинах Тихого океану. А коли потепління стає дуже сильним, де температура піднімається на 2 °C або більше градусів, науковці додають префікс "супер".

Супер-Ель-Ніньйо викидає величезну кількість тепла з океану в атмосферу і тоді рік стає "найспекотнішим в історії спостережень".

За словами експертів, частота та інтенсивність Ель-Ніньйо можуть зростати і виливають на це зміни клімату. У 1982–1983, 1997–1998 та 2015–2016 роках були зафіксовані впливи цього потужного явища. Це явище завдало збитків економіці світу на трильйони доларів, адже спричинило неврожаї та стихійні лиха.

Якою буде погода у 2026 році?

Відтак, фахівці попереджають, що 2026 рік може побити рекорд 2024 року, коли глобальне потепління вперше перевищило середній показник доіндустріального періоду на 1,5°C (2,7°F).

У цьому році температура може бути вищою на 0,06 °C, аніж 2024-й.

Доктор Янсен та його співавтори стверджують, що 2027 рік буде ще спекотнішим.

"Цей діапазон достатньо широкий, щоб ми могли передбачити, що 2026 рік буде найтеплішим. Звичайно, 2027 рік буде ще спекотнішим", — кажуть вони.

Наразі глобальне потепління стриму інше явище під назвою Ла-Нінья, яке охолоджує планету.

Останній звіт Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО), базується на поверненні сильних або "супер" умов Ель-Ніньйо, які можуть початися вже у травні чи червні.

Деякі вчені вважають, що Земля наближається до найсильнішого циклу Ель-Ніньйо за останні 140 років, відтак цей фактор вплине на глобальну температуру планети.

Зміна клімату на планеті: що відомо

"Глобальна температура у 2024 році була на 0,11°C вищою, ніж у 2023 році. Таким чином, якщо 2026 рік зрештою перевищить 2023 рік на 0,17 °C, це поб’є глобальний температурний рекорд 2024 року на 0,06 °C", — заявили дослідники.

Доктор Янсен разом із колегами вважають, що сьогодні кліматологи недооцінюють реальну загрозу глобального потепління, а їх прогнози у звітах щодо цього є заниженими.

Адже концентрація парникових газів призводить до пришвидшення потепління, яке не враховують у кліматичних звітах. Тобто, Земля нагріватиметься швидше, аніж очікують люди.

Якщо прогнози кліматолога Янсена стануть реальними, країни Європи можуть пережити одне з найспекотніших літ за всю історію.

Нагадаємо, що учені повідомляли, що Європа нагрівається більш ніж удвічі швидше, ніж у середньому по світу, через зміну клімату. Експерти стверджують, що швидке потепління в Європі призводить до екстремальних погодних явищ, смертей від спеки і руйнівних лісових пожеж.

Також кліматологи вже говорять про один із найспекотніших років в історії. Сильний вітер, різке похолодання та зливи — це вже не просто примхи весни, а реальні наслідки зміни клімату, що торкнуться й України у 2026 році.