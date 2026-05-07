Вспышка хантавируса на круизном лайнере: стоит ли готовиться миру к новой пандемии, — ВОЗ

Вспышка хантавируса на круизном лайнере MV Hondius, где находилось около 150 пассажиров, вызвала беспокойство в мире.

Сейчас зафиксировано восемь случаев заражения, а трое пассажиров умерли. Остальных больных лечат. О том, есть ли угроза для распространения инфекции в мире ответили во Всемирной организации здравоохранения, сообщает EuroNews и BBC.

Вспышка хантавируса на круизном лайнере

Есть ли угроза распространения хантавируса

Эпидемиолог ВОЗ по инфекционным заболеваниям Мария Ван Керкгове во время брифинга для СМИ, призвала не сравнивать эту вспышку с началом пандемии COVID-19.

"Хочу четко заявить: это не SARS-CoV-2. Это не начало пандемии COVID-19. Речь идет о вспышке заболевания на корабле", — сказала чиновница.

Специалист рассказала, что хантавирус распространяется не так, как коронавирусы, а преимущественно через "тесный контакт". Она сообщила, что сейчас на борту судна вводят "меры предосторожности" меры, направленные на недопущение дальнейшего распространения инфекции.

Відео дня

Это также подтвердил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

"На этом этапе общий риск для общественного здоровья остается низким", — написал в своем аккаунте в X.

Кроме того, Мария Ван Керкгове также заявила, что специалисты проверяют возможность передачи хантавируса от человека к человеку, которая считается чрезвычайно редкой.

Что стало причиной вспышки хантавируса

Но до сих пор специалисты не знают, как началась вспышка. Ведь вирус обычно распространяется от грызунов. Зато представители компании заверили, что крыс на борту не было.

Круизный лайнер посещал отдаленные заповедники дикой природы. Поэтому эксперты предполагают, что первый зараженный пассажир мог инфицироваться там или еще до посадки на борт.

Также сообщается, что все кто мог контактировать с инфекцией, в частности на борту корабля, в медицинских учреждениях или во время перелетов, которыми пользовались пассажиры находятся под наблюдением врачей

Сейчас часть пассажиров остается в изоляции на борту, а само судно тщательно продезинфицировали перед запланированной эвакуацией. После чего их планируют вернуть домой.

Хантавирус: какие симптомы заболевания

Напомним, что Фокус объяснял, что такое хантавирус. Хантивирусы — это семейство вирусов, которые могут вызывать серьезные заболевания и смерть. Обычно они распространяются грызунами и, как правило, не передаются от человека к человеку. Как правило, распространяются только через биологические жидкости и тесный контакт.

Эти вирусы могут вызывать два синдрома: хантавирусный легочный синдром (ХЛС) и геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (ГЛПС). К ранним симптомам относятся усталость, лихорадка и мышечные боли. К симптомам геморрагической лихорадки с почечным синдромом относятся сильные головные боли, боли в спине, тошнота и затуманенное зрение. Симптомы хантавируса обычно проявляются через 2-4 недели после контакта с вирусом, хотя в отдельных случаях могут возникать и позже

Вспышка хантавируса на круизном лайнере MV Hondius: что известно

4 мая стало известно, что пассажиры круизного лайнера MV Hondius оказались в карантине на море, после того, как трое пассажиров умерли от хантавируса, который передается крысами.

А МИД Украины начал проверку, есть ли на лайнере граждане нашей страны.

Позже стало известно, что Испания согласилась принять круизное судно MV Hondius на Канарских островах после вспышки хантавируса на борту. Судно зашло в Кабо-Верде, куда зашло после обнаружения инфекции.

Также по меньшей мере 23 пассажира круизного лайнера MV Hondius, где зафиксирована вспышка хантавируса, покинули судно во время его остановки на острове Святой Елены, крошечном острове в Южной Атлантике, и вернулись домой.

Напомним, исследователи предупреждают, что смертельная вспышка вируса на круизном лайнере может быть только началом — человечеству грозит распространение других вирусов, которые переносят грызуны.