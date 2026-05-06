Срочная эвакуация: Испания примет лайнер MV Hondius после вспышки хантавируса

Испания согласилась принять круизное судно MV Hondius на Канарских островах после вспышки хантавируса на борту. Судно сейчас находится в Кабо-Верде, куда зашло после обнаружения инфекции.

Об этом сообщили в правительстве Испании.

Решение было принято по просьбе Всемирной организации здравоохранения в координации с Евросоюзом "в духе гуманности и в соответствии с международным правом".

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний сейчас проводит проверку судна, чтобы определить, кого нужно срочно эвакуировать еще в Кабо-Верде. Остальные пассажиры и члены экипажа отправятся на Канарские острова, куда должны прибыть через 3-4 дня. Конкретный порт пока не определили.

По прибытии людей осмотрят медики, окажут необходимую помощь и организуют возвращение в их страны. Для этого ВОЗ и ECDC готовят отдельный протокол по обращению с больными и контактными лицами.

Відео дня

В правительстве Испании заявили, что медицинскую помощь и транспортировку будут проводить в специально подготовленных помещениях и транспорте, чтобы избежать контактов с местным населением. Также власти пообещали обеспечить безопасность медперсонала.

ВОЗ объяснила, что Кабо-Верде не имеет возможностей для проведения такой операции, а Канарские острова являются ближайшим местом с необходимой инфраструктурой. Испанские власти отметили, что среди пассажиров есть граждане Испании.

Также правительство Испании согласилось принять врача MV Hondius, который находится в тяжелом состоянии. Его должны доставить на Канарские острова медицинским самолетом уже сегодня.

Что такое хантавирус

Хантавирус — это семейство вирусов, которые передаются преимущественно от грызунов и могут вызывать тяжелые болезни и смерть. От человека к человеку он почти не передается.

Вирус вызывает два основных синдрома — легочный и геморрагическую лихорадку с поражением почек. Среди симптомов — усталость, температура, мышечная боль, а также головная боль, тошнота и проблемы со зрением.

Специалисты отмечают, что вспышки обычно единичные и быстро угасают. Инкубационный период может длиться от 1 до 8 недель, поэтому количество больных может возрасти, особенно в замкнутом пространстве, например на лайнере.

Напомним, на круизном лайнере MV Hondius произошла вспышка хантавируса. Судно с около 150 пассажирами оказалось на карантине, людям запретили сходить на берег.

Сейчас известно о шести случаях заражения — среди них пятеро граждан Нидерландов и один гражданин Великобритании. Три случая завершились летально.

В МИД сообщили, что граждан Украины среди пассажиров лайнера MV Hondius нет.