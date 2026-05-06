Термінова евакуація: Іспанія прийме лайнер MV Hondius після спалаху хантавірусу

Іспанія погодилася прийняти круїзне судно MV Hondius на Канарських островах після спалаху хантавірусу на борту. Судно зараз перебуває в Кабо-Верде, куди зайшло після виявлення інфекції.

Про це повідомили в уряді Іспанії.

Рішення ухвалили на прохання Всесвітньої організації охорони здоров’я у координації з Євросоюзом “у дусі гуманності та відповідно до міжнародного права”.

Європейський центр профілактики та контролю захворювань зараз проводить перевірку судна, щоб визначити, кого потрібно терміново евакуювати ще в Кабо-Верде. Решта пасажирів і членів екіпажу вирушать до Канарських островів, куди мають прибути через 3-4 дні. Конкретний порт поки не визначили.

Після прибуття людей оглянуть медики, нададуть необхідну допомогу та організують повернення до їхніх країн. Для цього ВООЗ і ECDC готують окремий протокол щодо поводження з хворими та контактними особами.

В уряді Іспанії заявили, що медичну допомогу та транспортування проводитимуть у спеціально підготовлених приміщеннях і транспорті, щоб уникнути контактів із місцевим населенням. Також влада пообіцяла забезпечити безпеку медперсоналу.

ВООЗ пояснила, що Кабо-Верде не має можливостей для проведення такої операції, а Канарські острови є найближчим місцем із необхідною інфраструктурою. Іспанська влада наголосила, що серед пасажирів є громадяни Іспанії.

Також уряд Іспанії погодився прийняти лікаря MV Hondius, який перебуває у важкому стані. Його мають доставити на Канарські острови медичним літаком уже сьогодні.

Що таке хантавірус

Хантавірус — це сімейство вірусів, які передаються переважно від гризунів і можуть спричиняти важкі хвороби та смерть. Від людини до людини він майже не передається.

Вірус викликає два основні синдроми — легеневий і геморагічну лихоманку з ураженням нирок. Серед симптомів — втома, температура, м’язовий біль, а також головний біль, нудота і проблеми із зором.

Фахівці зазначають, що спалахи зазвичай поодинокі й швидко згасають. Інкубаційний період може тривати від 1 до 8 тижнів, тому кількість хворих може зрости, особливо в замкнутому просторі, як-от на лайнері.

Нагадаємо, на круїзному лайнері MV Hondius стався спалах хантавірусу. Судно з близько 150 пасажирами опинилося на карантині, людям заборонили сходити на берег.

Наразі відомо про шість випадків зараження — серед них п’ятеро громадян Нідерландів і один громадянин Великої Британії. Три випадки завершилися летально.

У МЗС повідомили, що громадян України серед пасажирів лайнера MV Hondius немає.