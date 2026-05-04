Спалах хантавірусу на лайнері: МЗС перевіряє чи були українці на борту (оновлено)

Міністерство закордонних справ України перевіряє, чи були українці на борту судна MV Hondius, де стався спалах хантавірусу.

Про це повідомили в пресслужбі МЗС України у відповідь на запит журналістів, передає Укрінформ.

За даними посольства України в Нідерландах, звернень щодо постраждалих або загиблих українців не надходило. Дипломати також звернулися до оператора судна, щоб отримати детальнішу інформацію.

У відомстві додали, що за інформацією посольства України в ПАР, серед інфікованих хантавірусом громадян України немає. Місцеві служби підтвердили відсутність українців серед хворих.

Наразі відомо про шість випадків зараження — серед них п’ятеро громадян Нідерландів і один громадянин Великої Британії. Три випадки завершилися летально.

Що таке хантавірус

Хантавірус — це сімейство вірусів, які передаються переважно від гризунів і можуть спричиняти важкі хвороби та смерть. Від людини до людини він майже не передається.

Вірус викликає два основні синдроми — легеневий і геморагічну лихоманку з ураженням нирок. Серед симптомів — втома, температура, м’язовий біль, а також головний біль, нудота і проблеми із зором.

Фахівці зазначають, що спалахи зазвичай поодинокі й швидко згасають. Інкубаційний період може тривати від 1 до 8 тижнів, тому кількість хворих може зрости, особливо в замкнутому просторі, як-от на лайнері.

Оновлено: у Міністерстві закордонних справ Суспільному повідомили, що громадян України серед пасажирів лайнера MV Hondius, де стався спалах хантавірусу, немає. За підтвердженими даними, зафіксовано шість випадків зараження, з яких три — летальні. Судно перебуває на якорі біля Кабо-Верде, пасажири залишаються на борту.

Нагадаємо, на круїзному лайнері MV Hondius стався спалах хантавірусу. Судно з близько 150 пасажирами опинилося на карантині, людям заборонили сходити на берег.

Всесвітня організація охорони здоров’я підтвердила шість імовірних випадків зараження на лайнері, який прямував з Ушуайї до Кабо-Верде.

Пасажири розповідають, що опинилися фактично заблокованими на борту і змушені чекати дозволу на евакуацію. У компанії Oceanwide Expeditions повідомили, що судно стоїть біля берегів Кабо-Верде і очікує рішення місцевої влади щодо висадки.

Пасажирам рекомендували носити маски, дотримуватися дистанції та обмежити контакти. Пріоритет на евакуацію планують надати тим, хто потребує медичної допомоги.

Торік хантавірус широко обговорювали у новинах. У березні 2025 року від пов’язаного з ним респіраторного захворювання померла дружина оскароносного актора Джина Гекмана. За даними медиків, Бетсі Аракава заразилася хантавірусним легеневим синдромом — небезпечною для життя хворобою легень.