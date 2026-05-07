Спалах хантавірусу на круїзному лайнері: чи варто готуватися світу до нової пандемії, — ВООЗ

Спалах хантавірусу на круїзному лайнері MV Hondius, де перебувало близько 150 пасажирів, викликав занепокоєння у світі.

Наразі зафіксовано вісім випадків зараження, а троє пасажирів померли. Решту хворих лікують. Про те, чи є загроза для поширення інфекції у світі відповіли у Всесвітній організації охорони здоров'я, повідомляє EuroNews та BBC.

Спалах хантавірусу на круїзному лайнері

Чи є загроза поширення хантавірусу

Епідеміологиня ВООЗ з інфекційних захворювань Марія Ван Керкгове під час брифінгу для ЗМІ, закликала не порівнювати цей спалах з початком пандемії COVID-19.

"Хочу чітко заявити: це не SARS-CoV-2. Це не початок пандемії COVID-19. Йдеться про спалах захворювання на кораблі", — сказала посадовиця.

Фахівчиня розповіла, що хантавірус поширюється не так, як коронавіруси, а переважно через "тісний контакт". Вона повідомила,що зараз на борту судна запроваджують "запобіжні" заходи, що спрямовані на недопущення подальшого поширення інфекції.

Це також підтвердив глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус.

"На цьому етапі загальний ризик для громадського здоров'я залишається низьким", — написав у своєму акаунті в X.

Крім того, Марія Ван Керкгове також заявила, що фахівці перевіряють можливість передачі хантавірусу від людини до людини, яка вважається надзвичайно рідкісною.

Що стало причиною спалаху хантавірусу

Але до цього часу фахівці не знають, як почався спалах. Адже вірус зазвичай поширюється від гризунів. Натомість представники компанії запевнили, що щурів на борту не було.

Круїзний лайнер відвідував віддалені заповідники дикої природи. Тому експерти припускають, що перший заражений пасажир міг інфікуватися там або ще до посадки на борт.

Також повідомляється, що усі хто міг контактувати з інфекцією, зокрема на борту корабля, в медичних закладах або під час перельотів, якими користувалися пасажири знаходяься під наглядом лікарів

Наразі частина пасажирів залишається в ізоляції на борту, а саме судно ретельно продезінфікували перед запланованою евакуацією. Послі чого їх планують повернути додому.

Хантавірус: які симптоми захворювання

Нагадаємо, що Фокус пояснював, що таке хантавірус. Хантивіруси — це сімейство вірусів, які можуть спричиняти серйозні захворювання і смерть. Зазвичай вони поширюються гризунами і, як правило, не передаються від людини до людини. Як правило, поширюються тільки через біологічні рідини та тісний контакт.

Ці віруси можуть викликати два синдроми: хантавірусний легеневий синдром (ХЛС) і геморагічну лихоманку з нирковим синдромом (ГЛПС). До ранніх симптомів належать втома, лихоманка і м'язові болі. До симптомів геморагічної лихоманки з нирковим синдромом належать сильні головні болі, болі в спині, нудота і затуманений зір. Симптоми хантавірусу зазвичай проявляються через 2-4 тижні після контакту з вірусом, хоча в окремих випадках можуть виникати і пізніше

Спалах хантавірусу на круїзному лайнері MV Hondius: що відомо

4 травня стало відомо, що пасажири круїзного лайнера MV Hondius опинилися в карантині на морі, після того, як троє пасажирів померли від хантавірусу, який передається щурами.

А МЗС України розпочало перевірку, чи є на лайнері громадяни нашої країни.

Пізніше стало відомо, що Іспанія погодилася прийняти круїзне судно MV Hondius на Канарських островах після спалаху хантавірусу на борту. Судно зайшло в Кабо-Верде, куди зайшло після виявлення інфекції.

Також щонайменше 23 пасажири круїзного лайнера MV Hondius, де зафіксовано спалах хантавірусу, залишили судно під час його зупинки на острові Святої Єлени, крихітному острові в Південній Атлантиці, і повернулися додому.

Нагадаємо, дослідники попереджають, що смертельний спалах вірусу на круїзному лайнері може бути тільки початком — людству загрожує поширення інших вірусів, які переносять гризуни.