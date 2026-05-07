Разъехались кто куда: 23 пассажира покинули лайнер, на борту которого выявили хантавирус

Минимум 23 пассажира круизного лайнера MV Hondius, где зафиксирована вспышка хантавируса, покинули судно во время его остановки на острове Святой Елены, крошечном острове в Южной Атлантике, и вернулись домой, в том числе в США. Борт совершал дорогостоящий экспедиционный круиз "Атлантическая одиссея" (31-35-дневное путешествие в отдаленную Антарктику с примерно 149 пассажирами).

Один из них уже заболел вирусом, смертность от которого достигает 40%, сообщает El Pais.

По словам одного из пассажиров лайнера, до недавнего времени никто не связвался с пассажирами, которые сошли с судна 23 апреля.

"Австралиец вернулся в Австралию, тот, кто из Тайваня, — на Тайвань, американцы — во все уголки Северной Америки. Англичанин — в Англию, голландцы — домой… Остальных я не помню", — поделился он в беседе с журналистами.

Накануне у швейцарца, который плавал на MV Hondius, а затем вернулся домой с женой, заподозрили хантавирус, сообщили власти. Его доставили в больницу Цюриха, где тест на вирус, способный находиться в латентном состоянии до восьми недель, показал отрицательный результат.

Відео дня

Кто принес вирус на лайнер: теории

Аргентинские следователи считают, что источником хантавируса на борту стала голландская пара, подхватив его от грызунов во время посещения свалки в рамках орнитологической экскурсии в городе Ушуайя (Аргентина) за несколько дней до отплытия судна из аргентинского порта 20 марта. Этот пациент, 70-летний голландец, умер 11 апреля, — почти за две недели до остановки на острове Святой Елены.Его жена, которая высадилась на острове Святой Елены, позже скончалась от вируса в больнице Йоханнесбурга.

Третий пассажир умер, и по меньшей мере восемь других заболели вирусом.

Еще трое пациентов – 56-летний гражданин Великобритании, 41-летний гражданин Нидерландов и 65-летний гражданин Германии – предположительно зараженные вирусом, были эвакуированы с судна и доставлены в Нидерланды для оказания медицинской помощи.

Среди эвакуированных был и судовой врач, который ранее находился в тяжелом состоянии, но его состояние улучшилось, сообщило министерство здравоохранения Испании.

Однако в этой теории есть один пробел: ранее власти заявляли, что в этом районе и в окружающей провинции Огненная Земля никогда не регистрировались случаи хантавируса. По данным ВОЗ, причиной вспышки на Hondius стал редкий штамм хантавируса, способный передаваться от человека к человеку, — вирус Анд.

Правительства стран начали отслеживание контактов заболевших, но эксперты говорят, что широкомасштабное распространение инфекции в результате вспышки маловероятно, поскольку хантавирус не так заразен, как, например, COVID-19.

"Для этого необходимы крупные капли слюны при разговоре с людьми. Передача происходит при тесном контакте от человека к человеку", — сказал Али Хан, декан Колледжа общественного здравоохранения Медицинского центра Университета Небраски — одного из ведущих исследовательских центров инфекционных заболеваний в мире.

Сейчас есть опасения, что отслеживание контактов началось слишком поздно. По словам одного из путешественников, пассажиров, покинувших судно, проинформировали о вспышке вируса всего три дня назад, несмотря на то, что первый инфицированный заболел 6 апреля.

Куда дальше поплывет Hondius?

ВОЗ и компания Oceanwide Expeditions подтвердили, что судно, которое отплыло из Кабо-Верде, прибудет на Канарские острова и пришвартуется в испанском курортном городе Тенерифе, хотя этот сценарий уже стал предметом напряженных дебатов между местными властями.

Фернандо Клавихо, президент Канарских островов, заявил журналистам, что его правительство не получило подробной информации о том, как будет осуществляться этот процесс, и выразил опасения, что пассажиры могут заразить граждан хантавирусом.

Представители центрального правительства Испании раскритиковали его заявления как "безответственные", поскольку, по словам представителей здравоохранения, риск распространения хантавируса очень низок, и учитывая тот факт, что на борту находятся 14 граждан Испании.

Что такое хантавирус

Хантивирусы — это семейство вирусов, которые могут вызывать серьезные заболевания и смерть. Обычно они распространяются грызунами и, как правило, не передаются от человека к человеку. Как правило, распространяются только через биологические жидкости и тесный контакт.

Эти вирусы могут вызывать два синдрома: хантавирусный легочный синдром (ХЛС) и геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (ГЛПС).

К ранним симптомам относятся усталость, лихорадка и мышечные боли.

К симптомам геморрагической лихорадки с почечным синдромом относятся сильные головные боли, боли в спине, тошнота и затуманенное зрение.

Напомним, исследователи предупреждают, что смертельная вспышка вируса на круизном лайнере может быть только началом — человечеству грозит распространение других вирусов, переносимых грызунами.

Напомним, МИД Украины проверяет, есть ли на лайнере граждане нашей страны.