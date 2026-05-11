У пассажиров лайнера MV Hondius обнаружили хантавирус уже в самолете во время перелета домой, — AP

У пассажиров, которые были эвакуированы с лайнера MV Hondius, на котором зафиксировали вспышку хантавируса, обнаружили этот вирус уже в самолете. Людей начали возвращать домой военными и правительственными самолетами в воскресенье, 10 мая.

У одного из американских пассажиров тест оказался положительный несмотря на отсутствие каких-либо симптомов, а у французского пассажира взамен развились характерные для вируса симптомы. Об этом сообщает AP.

Всех пятерых французских пассажиров, которые были эвакуированы, поместили в изоляцию, также они пройдут тестирование.

Вместо этого американских путешественников доставят в Медицинский центр Университета Небраски, где есть карантинное учреждение. Там будет проведена оценка, были ли они в тесном контакте с людьми с симптомами, а также можно будет сделать выводы о возможном распространении вируса.

Відео дня

В этом центре также есть специальное отделение для лечения людей с инфекционными заболеваниями. Ранее здесь находились люди, которые болели коронавирусом, а до этого — с болезнью Эбола.

В то же время пассажира, получившего положительный тест, доставят в отделение биоизоляции Небраски по прибытии, а других пассажиров доставят в Национальное карантинное отделение для обследования и мониторинга.

Ранее представители Министерства здравоохранения Испании, Всемирной организации здравоохранения и круизной компании Oceanwide Expeditions заявили, что ни у кого из более 140 человек, находившихся на борту Hondius, не было обнаружено симптомов вируса.

При этом всех пассажиров эвакуировали с корабля. Во время этого вспомогательный персонал имел защитное снаряжение и дыхательные маски.

Вспышка хантавируса на круизном лайнере — что известно

10 мая представитель Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Николай Ганич сообщил, что в Украине ежегодно фиксируются десятки случаев вспышек хантавирусной инфекции. Специалист также рассказал, как уберечься: поможет в частности влажная уборка с использованием антисептиков в перчатках.

Издание The Guardian 10 мая информировало, что эвакуированных с лайнера с хантавирусом людей начали вывозить с Тенерифе. Людям выдавали пончо, маски для лица и волос.

Перед этим утром воскресенья судну, на борту которого зафиксировали вспышку хантавируса, позволили стать на якорь у Канарских островов.