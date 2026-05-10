Выдают пончо и маски: эвакуированных с лайнера с хантавирусом пассажиров вывозят с Тенерифе

Группа испанских пассажиров, эвакуированных с круизного лайнера MV Hondius, первая вылетела в Мадрид из Тенерифе. Также остров постепенно покидают граждане других стран.

Граждане Испании, которые находились на борту круизного лайнера MV Hondius, были доставлены самолетом в больницу Центральной обороны имени Гомеса Ульи. Об этом сообщает издание The Guardian.

Отмечается, что по прибытии в Мадрид они будут находиться на карантине.

Первыми сошли на берег 14 граждан Испании — 13 пассажиров и один член экипажа, сообщило издание El Pais.

"Процесс идет идеально со всеми необходимыми мерами безопасности", — заверила министр здравоохранения Моника Гарсия.

Самолет, который перевозил шестерых канадцев с круизного лайнера HV Hondius, вылетел из Тенерифе в 11:45 по киевскому времени. Также пятеро французских пассажиров круизного лайнера, уже сели на специальный медицинский рейс в Париж, который был организован кризисным центром министерства иностранных дел.

Пассажиров госпитализируют на 72 часа для обследования и мониторинга, а после возвращения в свои дома им придется находиться в изоляции в течение 45 дней под строгим наблюдением и контролем со стороны органов здравоохранения.

Перед эвакуацией с судна врачи измеряют температуру всех пассажиров и заполняют специальную анкету, которая предназначена для выявления симптомов хантавируса.

Людям выдают пончо, маски для лица и волос, и небольшими группами везут с лайнера к пристани, где они садятся на автобусы до аэропорта, который находится примерно в 10 минутах езды.

Пассажирам разрешено брать с собой небольшие сумки с личными вещами, а остальной багаж оставят на круизном лайнере и доставят в Нидерланды для дезинфекции.

Напомним, утром в воскресенье, 10 мая, круизный лайнер MV Hondius под флагом Нидерландов, прибыл в порт Гранадилья-де-Абона на побережье испанского острова Тенерифе, проведя перед этим несколько дней у берегов Праи, столицы Кабо-Верде. Местные власти небольшого островного государства у западного побережья Африки не позволили кораблю пришвартоваться.

Последний рейс с эвакуированными пассажирами будет 11 мая. Борт заберет шесть человек из Австралии, Новой Зеландии и других азиатских стран.