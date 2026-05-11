Вспышка хантавируса в мире: существует ли риск новой пандемии и сколько людей болеет сейчас

В мире за последнюю неделю все чаще обсуждается хантавирус — это семейство вирусов, которые могут вызывать серьезные заболевания и смерть. Очагом заражения стал круизный лайнер MV Hondius, пассажиры которого оказались в карантине.

Еще 4 мая стало известно о смерти трех пассажиров от хантавируса. Фокус собирал информацию о том, что такое хантавирус, и есть ли угроза новой большой пандемии.

Что такое хантавирус

Хантивирусы — это семейство вирусов, которые могут вызывать серьезные заболевания и смерть. Обычно они распространяются грызунами и, как правило, не передаются от человека к человеку. Как правило, распространяются только через биологические жидкости и тесный контакт.

Эти вирусы могут вызывать два синдрома: хантавирусный легочный синдром (ХЛС) и геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (ГЛПС).

К ранним симптомам относятся усталость, лихорадка и мышечные боли.

К симптомам геморрагической лихорадки с почечным синдромом относятся сильные головные боли, боли в спине, тошнота и затуманенное зрение.

Как передается хантавирус

От человека к человеку хантавирус не передается, пояснили в Минздраве Украины. Зато заразиться хантавирусом человек может, вдохнув пыль или мелкие частицы, которые содержат вирус. Такие частицы образуются из мочи, фекалий или слюны инфицированных диких грызунов — например, мышей или полевок.

Другие возможные способы заражения:

через кожу или слизистые оболочки, если она повреждена и была в контакте с грызунами или предметами, загрязненными их выделениями;

через пищу, если она была загрязнена вирусом (алиментарный путь).

Самые опасные периоды для инфицирования людей от грызунов — поздняя весна, лето и осень, когда люди активнее контактируют с природой.

Распространение хантавируса на лайнере MV Hondius — что известно

4 мая 2026 года стало известно о том, что на круизном лайнере MV Hondius произошла вспышка хантавируса. Судно с около 150 пассажирами оказалось на карантине, людям запретили сходить на берег. Всемирная организация здравоохранения подтвердила шесть вероятных случаев заражения на лайнере.

В то же время затем в СМИ сообщили о том, что по меньшей мере 23 пассажира круизного лайнера покинули судно во время его остановки на острове Святой Елены, крошечном острове в Южной Атлантике, и вернулись домой, в частности в США.

Аргентинские следователи считают, что источником хантавируса на борту стала голландская пара, подхватив его от грызунов во время посещения свалки в рамках орнитологической экскурсии в городе Ушуайя (Аргентина) за несколько дней до отплытия судна из аргентинского порта 20 марта. Этот пациент, 70-летний голландец, умер 11 апреля, — почти за две недели до остановки на острове Святой Елены. Его жена, которая высадилась на острове Святой Елены, позже умерла от вируса в больнице Йоханнесбурга.

Однако в этой версии есть противоречие, ведь ранее заявлялось, что в этом районе и в окружающей провинции Огненная Земля никогда не регистрировались случаи хантавируса. По данным ВОЗ, причиной вспышки на Hondius стал редкий штамм хантавируса, способный передаваться от человека к человеку, — вирус Анд.

Из-за опасений новой эпидемии суд в Испании согласовал обязательный семидневный карантин для граждан Испании, которые будут сходить с лайнера. В то же время пассажиры корабля из других стран отправились домой самолетами. Однако у пассажира из Франции уже в самолете были обнаружены симптомы хантавируса, а у гражданина США оказался положительный тест.

Первыми сошли на берег в Тенерифе, Испании, сошли именно 14 граждан Испании — 13 пассажиров и один член экипажа. Перед эвакуацией с судна врачи измеряют температуру всех пассажиров и заполняют специальную анкету, которая предназначена для выявления симптомов хантавируса.

Людям выдают пончо, маски для лица и волос, и небольшими группами везут с лайнера к пристани, где они садятся на автобусы в аэропорт, который находится примерно в 10 минутах езды. Пассажирам разрешено брать с собой небольшие сумки с личными вещами, а остальной багаж оставят на круизном лайнере и доставят в Нидерланды для дезинфекции.

Были ли украинцы на борту лайнера

4 мая в МИД Украины заявили, что граждан Украины среди пассажиров лайнера MV Hondius, где произошла вспышка хантавируса, нет. Однако позже стало известно, что пятеро украинцев входят в состав членов экипажа судна. Один из них будет направлен в Нидерланды отдельным спецрейсом в рамках организованного вывода части экипажа с борта. Еще четверо граждан Украины остаются на судне и продолжают выполнять свои служебные обязанности во время перехода лайнера в порт назначения.

Ни у одного из украинцев не было зафиксировано симптомов хантавируса.

Угрожаем ли хантавирус для Украины

Представитель Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Николай Ганич сообщил, что в Украине ежегодно фиксируются несколько десятков случаев хантавирусной инфекции. В то же время он пояснил, что хантавирус передается только от грызунов к человеку — через пыль, загрязненные поверхности или пищу, на которые попали выделения животных.

Чтобы снизить риск заражения, если вы заметили грызунов в помещении, рекомендуется сделать влажную уборку с использованием антисептиков в перчатках. Рекомендуется также не подметать в помещении, чтобы не поднимать пыль в воздух.

В то же время он пояснил, что вирус Анд, который вызвал недавние летальные случаи, может передаваться между людьми. Однако это случается крайне редко и только в условиях длительного контакта между инфицированным и здоровым человеком.

Хантавирус — может ли он вызвать пандемию

Эпидемиолог Всемирной организации здравоохранения по инфекционным заболеваниям Мария Ван Керкгове во время брифинга для СМИ, призвала не сравнивать эту вспышку с началом пандемии COVID-19. Она пояснила, что разница в том, что здесь вспышка заражения произошла на корабле. Кроме того, в отличие от коронавируса, для передачи хантавируса от человека к человеку нужен тесный, длительный контакт.

Зато глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус отметил, что общий риск для общественного здоровья остается низким.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш также подтвердил, что риск для населения из-за вспышки хантавируса пока остается низким. В то же время он призвал международные организации внимательно следить за распространением вируса.

Как уберечься от хантавируса

В Министерстве здравоохранения Украины также дали ряд советов относительно того, как избежать хантавируса

Избегайте контакта с грызунами и их выделениями.

Не трогайте животных, их гнезда или экскременты.

Не поднимайте пыль в старых или заброшенных помещениях.

Она может содержать вирус. Ступайте осторожно. Вместо подметания убирайте влажным способом.

Храните еду в герметичных контейнерах. Так до них не доберутся грызуны.

Избегайте ночевки под открытым небом в лесах или местах, где могут быть заражены грызуны.

На природе используйте палатку с защитной сеткой и соблюдайте гигиену рук и продуктов.

Дезинфицируйте поверхности в помещениях, где видели грызунов.

Используйте спиртосодержащие или другие эффективные антисептики для обработки пола, столов и других мест, где могли быть выделения животных.

Напомним, что еще в 2023 году представители российского Министерства обороны обвиняли Украину в якобы изучении возможностей использования членистоногих для распространения риккетсий, вируса клещевого энцефалита, а также возбудителей конго-крымской геморрагической лихорадки и хантавирусов.

А в 2025 году хантавирус стал причиной смерти известного актера Джина Гекмена и его жены Бетси Аракавы. Позже стало известно, что особняк пары буквально кишел крысами и стал рассадником опасного хантавируса.