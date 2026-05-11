С круизного лайнера MV Hondius эвакуируют украинца после обнаружения хантавируса на борту, — МИД

На борту круизного судна MV Hondius обнаружили хантавирус, из-за чего часть экипажа решили эвакуировать. Среди членов команды есть граждане Украины, один из которых покинет судно в рамках этого процесса.

Как сообщает издание hromadske со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины, один украинец будет направлен в Нидерланды отдельным спецрейсом в рамках организованного вывода части экипажа с борта. Еще четверо граждан Украины остаются на судне и продолжают выполнять свои служебные обязанности во время перехода лайнера в порт назначения.

В МИД уточняют, что, по данным оператора судна, ни у одного из них, находящихся на борту, не обнаружено признаков заболевания. По прибытии в Нидерланды члены экипажа пройдут медицинское обследование и будут находиться на карантине в специализированном медучреждении.

Украинские консульские службы поддерживают постоянную связь с гражданином, которого планируют вывезти с судна, и координируют его дальнейшее возвращение. Сейчас ситуация находится на контроле Департамента консульской службы МИД Украины, а также дипломатических учреждений Украины в Нидерландах, Испании и консульства в Малаге.

Вспышка хантавируса на лайнере MV Hondius — что об этом известно

Напомним, что в начале мая на борту круизного лайнера MV Hondius зафиксировали вспышку хантавирусной инфекции, из-за чего судно оказалось в карантине в Атлантическом океане. По данным ВОЗ, 4 мая сообщалось о по меньшей мере шести вероятных случаях заражения, трех смертях и еще одном пассажире в тяжелом состоянии. Тогда же источник инфекции на борту установить окончательно не удалось, однако обычно хантавирус передается через грызунов и редко — от человека к человеку.

Примерно в тот же период Министерство иностранных дел Украины проверяло информацию о возможном пребывании украинцев на борту судна MV Hondius. В ведомстве тогда сообщили, что среди лиц, у которых подтвердили заражение, граждан Украины не было. Местные службы также подтверждали, что украинцев среди инфицированных не зафиксировано.

Кроме того, представитель Центра общественного здоровья Николай Ганич рассказывал, что в Украине ежегодно фиксируют десятки случаев хантавирусной инфекции, которая передается от грызунов к человеку через пыль, поверхности или загрязненную пищу. Он подчеркивал, что для профилактики важно проводить влажную уборку с антисептиками и избегать подметания, чтобы не поднимать пыль в воздух.