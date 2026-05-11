З круїзного лайнера MV Hondius евакуюють українця після виявлення хантавірусу на борту, — МЗС

На борту круїзного судна MV Hondius виявили хантавірус, через що частину екіпажу вирішили евакуювати. Серед членів команди є громадяни України, один із яких залишить судно в межах цього процесу.

Як повідомляє видання hromadske з посиланням на Міністерство закордонних справ України, одного українця буде направлено до Нідерландів окремим спецрейсом у межах організованого виведення частини екіпажу з борту. Ще четверо громадян України залишаються на судні та продовжують виконувати свої службові обов’язки під час переходу лайнера до порту призначення.

У МЗС уточнюють, що, за даними оператора судна, у жодного з них, які перебувають на борту, не виявлено ознак захворювання. Після прибуття до Нідерландів члени екіпажу пройдуть медичне обстеження та перебуватимуть на карантині у спеціалізованому медзакладі.

Відео дня

Українські консульські служби підтримують постійний зв’язок із громадянином, якого планують вивезти з судна, та координують його подальше повернення. Наразі ситуація перебуває на контролі Департаменту консульської служби МЗС України, а також дипломатичних установ України в Нідерландах, Іспанії та консульства в Малазі.

Спалах хантавірусу на лайнері MV Hondius — що про це відомо

Нагадаємо, що на початку травня на борту круїзного лайнера MV Hondius зафіксували спалах хантавірусної інфекції, через що судно опинилося в карантині в Атлантичному океані. За даними ВООЗ, 4 травня повідомлялося про щонайменше шість імовірних випадків зараження, три смерті та ще одного пасажира у важкому стані. Тоді ж джерело інфекції на борту встановити остаточно не вдалося, однак зазвичай хантавірус передається через гризунів і рідко — від людини до людини.

Приблизно в той самий період Міністерство закордонних справ України перевіряло інформацію щодо можливого перебування українців на борту судна MV Hondius. У відомстві тоді повідомили, що серед осіб, у яких підтвердили зараження, громадян України не було. Місцеві служби також підтверджували, що українців серед інфікованих не зафіксовано.

Крім того, речник Центру громадського здоров’я Микола Ганіч розповідав, що в Україні щороку фіксують десятки випадків хантавірусної інфекції, яка передається від гризунів до людини через пил, поверхні або забруднену їжу. Він наголошував, що для профілактики важливо проводити вологе прибирання з антисептиками та уникати підмітання, щоб не підіймати пил у повітря.