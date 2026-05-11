ООН отреагировала на вспышку хантавируса на борту MV Hondius: что известно

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш заявил, что риск для населения из-за вспышки хантавируса пока остается низким. В то же время он призвал к международной координации для контроля ситуации и защиты пассажиров и экипажа судна MV Hondius.

Об этом он сообщил в соцсети X.

По его словам, правительство Испании и другие страны работают в тесной координации с World Health Organization для сдерживания распространения вируса.

"Хотя нынешний риск для здоровья населения из-за вируса остается низким, важно, чтобы международные усилия в сфере здравоохранения обеспечили безопасность всех, включая пассажиров и экипаж MV Hondius", — написал Гутерреш.

Генсек ООН также выразил поддержку правительству Испании и другим государствам, которые сотрудничают с ВОЗ для реагирования на ситуацию со вспышкой инфекции.

Пассажиров лайнера MV Hondius эвакуировали после вспышки хантавируса на борту. Уже в самолете домой у одного американца подтвердили заражение без симптомов, а у французского пассажира появились признаки болезни. Ранее Минздрав Испании, World Health Organization и Oceanwide Expeditions заявляли, что симптомов вируса среди более 140 человек на борту не обнаружили.

Відео дня

Утром 10 мая круизный лайнер MV Hondius под флагом Нидерландов прибыл в порт Гранадилья-де-Абона на испанском острове Тенерифе. Перед этим судно несколько дней находилось у побережья столицы Кабо-Верде Праи, однако местные власти не позволили ему пришвартоваться.

Впрочем, десятки пассажиров покинули лайнер еще до официального подтверждения вспышки хантавируса.