ООН відреагувала на спалах хантавірусу на борту MV Hondius: що відомо

Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттереш заявив, що ризик для населення через спалах хантавірусу наразі залишається низьким. Водночас він закликав до міжнародної координації для контролю ситуації та захисту пасажирів і екіпажу судна MV Hondius.

Про це він повідомив у соцмережі X.

За його словами, уряд Іспанії та інші країни працюють у тісній координації з World Health Organization для стримування поширення вірусу.

"Хоча нинішній ризик для здоров’я населення через вірус залишається низьким, важливо, щоб міжнародні зусилля у сфері охорони здоров’я забезпечили безпеку всіх, включно з пасажирами та екіпажем MV Hondius", — написав Гутерреш.

Генсек ООН також висловив підтримку уряду Іспанії та іншим державам, які співпрацюють із ВООЗ для реагування на ситуацію зі спалахом інфекції.

Пасажирів лайнера MV Hondius евакуювали після спалаху хантавірусу на борту. Уже в літаку додому в одного американця підтвердили зараження без симптомів, а у французького пасажира з’явилися ознаки хвороби. Раніше МОЗ Іспанії, World Health Organization та Oceanwide Expeditions заявляли, що симптомів вірусу серед понад 140 людей на борту не виявили.

Вранці 10 травня круїзний лайнер MV Hondius під прапором Нідерландів прибув до порту Гранаділья-де-Абона на іспанському острові Тенерифе. Перед цим судно кілька днів перебувало біля узбережжя столиці Кабо-Верде Праї, однак місцева влада не дозволила йому пришвартуватися.

Втім, десятки пасажирів залишили лайнер ще до офіційного підтвердження спалаху хантавірусу.