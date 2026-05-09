Риски новой эпидемии: в Испании суд согласовал принудительный карантин из-за вспышки хантавируса

Суд в Мадриде согласовал обязательный семидневный карантин для граждан Испании, которые в ближайшее время сойдут с круизного лайнера MV Hondius, где зафиксировали вспышку хантавируса. Решение приняли после обращения правительства Испании, поскольку карантинные ограничения затрагивают фундаментальные права человека, в частности свободу передвижения.

Вопреки первоначальному заявлению министра обороны Маргариты Роблес, добровольного карантина в Мадриде для 14 испанцев, путешествующих на корабле, пострадавшем от вспышки хантавируса, не будет, сообщил El Pais.

Правительство активировало правовые механизмы, обсужденные как министром здравоохранения Испании Моникой Гарсией, так и министром юстиции Феликсом Боланьйосом. Министерский приказ делает этот карантин обязательным в течение семи дней с возможностью продления и предусматривает суровые наказания за невыполнение.

Поскольку он касается основных прав, таких как свобода передвижения, приказ требует судебного одобрения. Поэтому Государственная прокуратура запросила это разрешение, и судья на площади Пласа-де-Кастилья, центральном суде Мадрида, уполномочил Министерство здравоохранения выполнить министерский приказ.

Это кладет конец одному из начальных споров и путаницы, возникшей в самом правительстве. Сначала министр обороны, чье министерство в конце концов отвечает за Центральный оборонный госпиталь имени Гомеса Ульи, где будут изолироваться 14 испанцев, путешествующих на корабле, которые до сих пор не выражали никакого сопротивления этой изоляции, заявил, что это в любом случае будет их добровольным решением.

Но этого не будет. Приказ является однозначным и оставляет решение о том, как долго продлится эта изоляция, в руках Министерства здравоохранения по соображениям общественного здоровья. Эта первоначальная путаница заставила Народную партию (НП) заявить, что управление этим кризисом, вызванным хантавирусом, "является хаотичным".

В министерском приказе четко сказано: "ПЦР-тест будет проведен по прибытии в больницу, а еще один тест — через 7 календарных дней. Активное контролируемое наблюдение будет осуществляться дважды в день путем измерения температуры и мониторинга появления любого из следующих симптомов: лихорадка, кашель, одышка, боль в мышцах, рвота, диарея и/или боль в пояснице. Эмоциональное благополучие лиц, находящихся на карантине, будет способствовать улучшению, гарантируя связь с их близкими с помощью электронных средств".

Этим министерским распоряжением и соответствующим судебным разрешением правительство хочет четко дать понять, что ситуация полностью контролируется, и приняты все меры для обеспечения отсутствия риска для населения. Потенциально пострадавшие, хотя пока ни у кого не появились симптомы, не будут иметь контакта с населением Канарских островов, куда прибудет корабль.

Они быстро сядут на самолеты, специально подготовленные к этой ситуации, а оттуда граждане Испании отправятся в Мадрид для госпитализации в больницу Гомеса Ульи, тогда как иностранные граждане вернутся в свои страны. Поэтому риск дальнейшего заражения очень низкий. Кроме того, эксперты отмечают, что, в отличие от коронавируса, этот вирус не протекает бессимптомно, когда человек инфицирован, что значительно облегчает контроль за ним.

Напомним, что в Польше изолировали человека после контакта с пассажиркой круизного лайнера MV Hondius, где произошла вспышка хантавируса. В Главном санитарном инспекторате Польши сообщили, что карантин продлится семь дней, хотя симптомов заболевания у контактного лица не обнаружили.

Ранее мы также информировали, что десятки пассажиров лайнера MV Hondius покинули судно еще до официального подтверждения вспышки хантавируса. По данным Associated Press, часть людей успела вылететь разными авиарейсами в Европу и другие страны, из-за чего медики начали срочное отслеживание контактов.