Угроза хантавируса: в Польше изолировали человека после контакта с пассажиркой MV Hondius

В Польше поместили на семидневный карантин человека, который мог контактировать с пассажиркой круизного лайнера MV Hondius, где ранее зафиксировали вспышку хантавируса. На борту судна также находились граждане Польши и Украины.

Лицо, находящееся под санитарным наблюдением, не имеет симптомов, сообщили RMF FM. За ней будут наблюдать в течение семи дней. Круизное судно MV Hondius сейчас направляется к Канарским островам. На борту есть один польский капитан. Санитарная инспекция Польши начала производство для розыска лиц, которые могли контактировать с пассажирами судна после их высадки.

На круизном лайнере от инфекции умерли три человека: голландская пара и гражданин Германии. Несколько других людей, которые высадились на острове Святой Елены 24 апреля, также подозреваются в инфицировании. Среди них была сингапурская пара, у которой тест на вирус оказался отрицательным.

Продолжается тестирование гражданина Великобритании, который высадился на острове Тристан-да-Кунья. Результаты тестирования гражданина Испании, который не был на круизном лайнере, но контактировал с умершим гражданином Нидерландов, также ожидаются.

Хантавирусы — это зоонозные вирусы, основным переносчиком которых являются грызуны, такие как мыши, крысы и полевки. Заражение чаще всего происходит через вдыхание воздуха, загрязненного фекалиями, мочой или слюной инфицированных животных, а также через поврежденную кожу. По данным ВОЗ, ежегодно в мире регистрируется от 10 000 до 100 000 случаев заражения хантавирусом, а течение заболевания зависит от штамма вируса.

В Европе самыми распространенными вирусами являются Добрава и Пуумала, которые вызывают геморрагическую лихорадку с почечным синдромом. Инфекции случаются редко в Польше и поражают преимущественно работников лесного хозяйства. Ежегодно регистрируется от нескольких до нескольких десятков случаев хантавируса в Польше, преимущественно в Подкарпатском регионе.

Напомним, что блогер и пассажир круизного лайнера MV Hondius ранее рассказал о ситуации на борту после вспышки хантавируса. По его словам, часть людей изолировали в каютах, а пассажирам запретили свободно передвигаться по судну из-за карантинных мер.

Ранее мы также информировали, что эксперты начали оценивать риски новой глобальной эпидемии после вспышки хантавируса на MV Hondius. Специалисты отмечали, что Andes-штам способен передаваться между людьми, однако значительно менее заразен, чем COVID-19 или грипп.