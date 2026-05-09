Загроза хантавіруса: у Польщі ізолювали людину після контакту з пасажиркою MV Hondius

У Польщі помістили на семиденний карантин людину, яка могла контактувати з пасажиркою круїзного лайнера MV Hondius, де раніше зафіксували спалах хантавірусу. На борту судна також перебували громадяни Польщі та України.

Особа, яка перебуває під санітарним наглядом, не має симптомів, повідомили RMF FM. За нею спостерігатимуть протягом семи днів. Круїзне судно MV Hondius зараз прямує до Канарських островів. На борту є один польський капітан. Санітарна інспекція Польщі розпочала провадження для розшуку осіб, які могли контактувати з пасажирами судна після їхньої висадки.

На круїзному лайнері від інфекції померли троє людей: голландська пара та громадянин Німеччини. Кілька інших людей, які висадилися на острові Святої Єлени 24 квітня, також підозрюються в інфікуванні. Серед них була сінгапурська пара, у якої тест на вірус виявився негативним.

Триває тестування громадянина Великої Британії, який висадився на острові Трістан-да-Кунья. Результати тестування громадянина Іспанії, який не був на круїзному лайнері, але контактував із померлим громадянином Нідерландів, також очікуються.

Хантавіруси – це зоонозні віруси, основним переносником яких є гризуни, такі як миші, щури та полівки. Зараження найчастіше відбувається через вдихання повітря, забрудненого фекаліями, сечею або слиною інфікованих тварин, а також через пошкоджену шкіру. За даними ВООЗ, щорічно у світі реєструється від 10 000 до 100 000 випадків зараження хантавірусом, а перебіг захворювання залежить від штаму вірусу.

У Європі найпоширенішими вірусами є Добрава та Пуумала, які викликають геморагічну лихоманку з нирковим синдромом. Інфекції трапляються рідко в Польщі та вражають переважно працівників лісового господарства. Щорічно реєструється від кількох до кількох десятків випадків хантавірусу у Польщі, переважно в Підкарпатському регіоні.

Нагадаємо, що блогер і пасажир круїзного лайнера MV Hondius раніше розповів про ситуацію на борту після спалаху хантавірусу. За його словами, частину людей ізолювали у каютах, а пасажирам заборонили вільно пересуватися судном через карантинні заходи.

Раніше ми також інформували, що експерти почали оцінювати ризики нової глобальної епідемії після спалаху хантавірусу на MV Hondius. Фахівці наголошували, що Andes-штам здатний передаватися між людьми, однак значно менш заразний, ніж COVID-19 або грип.