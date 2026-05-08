Спалах хантавірусу на круїзному лайнері: блогер розповів, що зараз відбувається на борту

Кілька лікарів зайшли на борт круїзного лайнера MV Hondius, який покинув Кабо-Верде (Африка).

Медики спостерігають за станом пасажирів, хоча наразі ні в кого немає симптомів, пов'язаних із хантавірусом, повідомляє "Суспільне" з посиланням на пасажира лайнера, тревел-блогера Касема Гато.

За його словами, відплиття з Кабо-Верде стало полегшенням для всіх, хто перебуває на борту лайнера.

"Атмосфера на кораблі була спокійною, хоча і з певною стурбованістю, адже ми хвилювалися за хворих", — наголосив він, раніше зазначивши, що всі захворілі отримують необхідну медичну допомогу.

Гато запевняє, що на лайнері немає паніки, у пасажирів і екіпажу "високий моральний дух, люди посміхаються і спокійно ставляться до ситуації".

Поява медиків на борту додала впевненості подорожуючим.

"Поки що ні в кого немає симптомів, пов'язаних із хантавірусом, і ми сподіваємося, що так буде і надалі. Я бачив кількох людей, які також гуляли на зовнішніх палубах, дихаючи свіжим повітрям, а також тих, хто спостерігав за пернатими, які намагалися помітити різних морських птахів дорогою", — розповів блогер.

Незважаючи на відносну безпеку, пасажири носять маски і дотримуються дистанції.

"Я бачив, як багато людей у соцмережах спекулюють щодо того, чому більшість пасажирів нічого не пишуть публічно і чи існують на кораблі якісь обмеження щодо публікацій. Але причина дуже проста: пасажири хочуть зберегти конфіденційність. У нас є Wi-Fi, і кожен може ділитися чим завгодно, але непросто раптово опинитися в центрі такої медійної уваги, і більшість людей цього не хоче. Сподіваюся, медіа поставляться до цього з повагою", — пояснив Гато.

Днями стало відомо, що щонайменше 23 пасажири круїзного лайнера MV Hondius, де зафіксовано спалах хантавірусу, залишили судно під час його зупинки на острові Святої Олени 21 квітня та роз'їхалися Європою і Північною Америкою.

Борт здійснював дорогий експедиційний круїз "Атлантична одіссея" (31-35-денна подорож у віддалену Антарктику з приблизно 149 пасажирами).

Всесвітня організація охорони здоров'я попереджає, що, хоча передача вірусу від людини до людини трапляється рідко, вона все ж можлива. Наразі медичні установи поспішають знайти пасажирів на різних континентах, перш ніж з'являться нові випадки захворювання.

Аргентинські слідчі вважають, що джерелом хантавірусу на борту стала голландська пара, підхопивши його від гризунів під час відвідування звалища в рамках орнітологічної екскурсії в місті Ушуайя (Аргентина) за кілька днів до відплиття судна з аргентинського порту 20 березня. Цей пацієнт, 70-річний голландець, помер 11 квітня, — майже за два тижні до зупинки на острові Святої Єлени. Його дружина, яка висадилася на острові Святої Єлени, пізніше померла від вірусу в лікарні Йоганнесбурга.

Третій пасажир помер, і щонайменше вісім інших захворіли на вірус.

Судно, яке відплило з Кабо-Верде, прибуде на Канарські острови і пришвартується в іспанському курортному місті Тенерифе, хоча цей сценарій уже став предметом напружених дебатів між місцевою владою.

У Нідерландах госпіталізували стюардесу авіакомпанії KLM із підозрою на хантавірус. Жінка контактувала з пасажиркою круїзного лайнера MV Hondius, на борту якого зафіксували спалах інфекції.

Дослідники попереджають, що смертельний спалах вірусу на круїзному лайнері може бути тільки початком — людству загрожує поширення інших вірусів, які переносять гризуни.