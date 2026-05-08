Вспышка хантавируса на круизном лайнере: блогер рассказал, что сейчас происходит на борту

Несколько врачей зашли на борт круизного лайнера MV Hondius, который покинул Кабо-Верде (Африка).

Медики наблюдают за состоянием пассажиров, хотя в настоящее время ни у кого нет симптомов, связанных с хантавирусом, сообщает "Суспільне" c ссылкой на пассажира лайнера, тревел-блогера Касема Гато.

По его словам, отплытие из Кабо-Верде стало облегчением лоя всех, кто находится на борту лайнера.

"Атмосфера на корабле была спокойной, хотя и с определенной обеспокоенностью, ведь мы волновались за больных", — подчеркнул он, ранееотметив, что все заболевши получают необходимую медицинскую помощь.

Гато уверяет, что на лайнере нет паники, у пассажиров и экипажа "высокий моральный дух, люди улыбаются и спокойно относятся к ситуации".

Відео дня

Появление медиков на борту добавило уверенности путешествующим.

"Пока ни у кого нет симптомов, связанных с хантавирусом, и мы надеемся, что так будет и впредь. Я видел нескольких людей, которые также гуляли на внешних палубах, дыша свежим воздухом, а также наблюдающих за пернатыми, которые пытались заметить разных морских птиц по дороге", — рассказал блогер.

Несмотря на относительную безопасность, пассажиры носят маски и соблюдают дистанцию.

"Я видел, как много людей в соцсетях спекулируют насчет того, почему большинство пассажиров ничего не пишут публично и существуют ли на корабле какие-либо ограничения по публикациям. Но причина очень проста: пассажиры хотят сохранить конфиденциальность. У нас есть Wi-Fi, и каждый может делиться чем угодно, но непросто внезапно оказаться в центре такого медийного внимания, и большинство людей этого не хочет. Надеюсь, медиа отнесутся к этому с уважением", — объяснил Гато.

На днях стало известно, что минимум 23 пассажира круизного лайнера MV Hondius, где зафиксирована вспышка хантавируса, покинули судно во время его остановки на острове Святой Елены 21 апреля и разъехались по Еврпопе и Северной Америке.

Борт совершал дорогостоящий экспедиционный круиз "Атлантическая одиссея" (31-35-дневное путешествие в отдаленную Антарктику с примерно 149 пассажирами).

Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что, хотя передача вируса от человека к человеку встречается редко, она все же возможна. Сейчас медицинские учреждения спешат найти пассажиров на разных континентах, прежде чем появятся новые случаи заболевания.

Аргентинские следователи считают, что источником хантавируса на борту стала голландская пара, подхватив его от грызунов во время посещения свалки в рамках орнитологической экскурсии в городе Ушуайя (Аргентина) за несколько дней до отплытия судна из аргентинского порта 20 марта. Этот пациент, 70-летний голландец, умер 11 апреля, — почти за две недели до остановки на острове Святой Елены. Его жена, которая высадилась на острове Святой Елены, позже скончалась от вируса в больнице Йоханнесбурга.

Третий пассажир умер, и по меньшей мере восемь других заболели вирусом.

Судно, которое отплыло из Кабо-Верде, прибудет на Канарские острова и пришвартуется в испанском курортном городе Тенерифе, хотя этот сценарий уже стал предметом напряженных дебатов между местными властями.

В Нидерландах госпитализировали стюардессу авиакомпании KLM с подозрением на хантавирус. Женщина контактировала с пассажиркой круизного лайнера MV Hondius, на борту которого зафиксировали вспышку инфекции.

Исследователи предупреждают, что смертельная вспышка вируса на круизном лайнере может быть только началом — человечеству грозит распространение других вирусов, переносимых грызунами.