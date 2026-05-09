Ризики нової епідемії: в Іспанії суд погодив примусовий карантин через спалах хантавірусу

Суд у Мадриді погодив обов’язковий семиденний карантин для громадян Іспанії, які найближчим часом зійдуть із круїзного лайнера MV Hondius, де зафіксували спалах хантавірусу. Рішення ухвалили після звернення уряду Іспанії, оскільки карантинні обмеження зачіпають фундаментальні права людини, зокрема свободу пересування.

Всупереч початковій заяві міністра оборони Маргарити Роблес, добровільного карантину в Мадриді для 14 іспанців, якы подорожують на кораблі, що постраждав від спалаху хантавірусу, не буде, повідомив El Pais.

Уряд активував правові механізми, обговорені як міністром охорони здоров'я Іспанії Монікою Гарсією, так і міністром юстиції Феліксом Боланьйосом. Міністерський наказ робить цей карантин обов'язковим протягом семи днів з можливістю продовження та передбачає суворі покарання за невиконання.

Оскільки він стосується основних прав, таких як свобода пересування, наказ потребує судового схвалення. Тому Державна прокуратура запросила цей дозвіл, і суддя на площі Пласа-де-Кастілья, центральному суді Мадрида, уповноважив Міністерство охорони здоров'я виконати міністерський наказ.

Це кладе край одній із початкових суперечок та плутанини, що виникла в самому уряді. Спочатку міністр оборони, чиє міністерство зрештою відповідає за Центральний оборонний шпиталь імені Гомеса Ульї, де будуть ізолюватися 14 іспанців, які подорожують на кораблі, і які досі не висловлювали жодного опору цьому ізоляції, заявив, що це в будь-якому разі буде їхнім добровільним рішенням.

Але цього не буде. Наказ є однозначним і залишає рішення про те, як довго триватиме ця ізоляція, в руках Міністерства охорони здоров’я з міркувань громадського здоров’я. Ця початкова плутанина змусила Народну партію (НП) заявити, що управління цією кризою, спричиненою хантавірусом, "є хаотичним".

У міністерському наказі чітко сказано: "ПЛР-тест буде проведено після прибуття до лікарні, а ще один тест – через 7 календарних днів. Активне контрольоване спостереження здійснюватиметься двічі на день шляхом вимірювання температури та моніторингу появи будь-якого з наступних симптомів: лихоманка, кашель, задишка, біль у м’язах, блювання, діарея та/або біль у попереку. Емоційне благополуччя осіб, які перебувають на карантині, буде сприяти покращенню, гарантуючи зв’язок з їхніми близькими за допомогою електронних засобів».

Цим міністерським розпорядженням та відповідним судовим дозволом уряд хоче чітко дати зрозуміти, що ситуація повністю контрольована, і вжито всіх заходів для забезпечення відсутності ризику для населення. Потенційно постраждалі, хоча поки що ні в кого не з'явилися симптоми, не матимуть контакту з населенням Канарських островів, куди прибуде корабель.

Вони швидко сядуть на літаки, спеціально підготовлені до цієї ситуації, а звідти громадяни Іспанії вирушать до Мадрида для госпіталізації в лікарню Гомеса Ульї, тоді як іноземні громадяни повернуться до своїх країн. Тому ризик подальшого зараження дуже низький. Крім того, експерти наголошують, що, на відміну від коронавірусу, цей вірус не протікає безсимптомно, коли людина інфікована, що значно полегшує контроль за ним.

Нагадаємо, що у Польщі ізолювали людину після контакту з пасажиркою круїзного лайнера MV Hondius, де стався спалах хантавірусу. У Головному санітарному інспектораті Польщі повідомили, що карантин триватиме сім днів, хоча симптомів захворювання у контактної особи не виявили.

Раніше ми також інформували, що десятки пасажирів лайнера MV Hondius залишили судно ще до офіційного підтвердження спалаху хантавірусу. За даними Associated Press, частина людей встигла вилетіти різними авіарейсами до Європи та інших країн, через що медики почали термінове відстеження контактів.