"Експерименти США": Міноборони РФ лякає росіян членистоногими та конго-кримською лихоманкою

Представник російського Міноборони Ігор Кирилов сказав, що в Україні вивчали можливість використання членистоногих для поширення рикетсій, вірусу кліщового енцефаліту, а також збудників конго-кримської геморагічної лихоманки та хантавірусів.

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Міністерство оборони РФ лякає росіян "експериментами США в Україні", пов'язаними з дослідженням членистоногих, хантавірусів і конго-кримської геморагічної лихоманки в межах розробки біологічної зброї. Про це повідомляє російське видання "Интерфакс" із посиланням на заяву начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту (РХБЗ) Збройних сил РФ Ігоря Кирилова на брифінгу, а також "Российская газета" й "Известия".

"Представники інституту (інфекційних хвороб сухопутних військ США — ред.) активно вели (в Україні — ред.) проєкти під кодовою назвою UP-1 і UP-8. У межах цих проєктів вивчали можливість використання членистоногих для поширення рикетсій (рід бактерій — ред.), вірусу кліщового енцефаліту, а також збудників конго-кримської геморагічної лихоманки та хантавірусів", — заявив Ігор Кирилов.

Кирилов не вперше робить подібні заяви. У березні 2022 року він стверджував, що проєкт UP-1 із вивчення рикетсій і вірусу кліщового енцефаліту в членистоногих розгорнуть на північному заході України.

Про конго-кримську лихоманку Кирилов розповідав у липні минулого року, заявляючи, що Німеччина нібито проводила в Україні "скринінг сприйнятливості місцевого населення до конго-кримської лихоманки", щоб виявляти нові регіональні генотипи вірусу.

"Проєкти американського військового відомства (у різних країнах — ред.) спрямовані насамперед на вивчення потенційних агентів біологічної зброї — сибірської виразки, туляремії, коронавірусів, а також збудників економічно значущих інфекцій — патогенного грипу птахів, африканської чуми свиней", — повідомив він.

Нагадаємо, що в РФ заявляли, що Міністерство енергетики США нібито вербувало в Україні спеціалістів із досвідом і знаннями в галузі зброї масового ураження. У Міноборони РФ з'ясували, що головним фігурантом у реалізації проєктів США на території України був колишній співробітник згаданої лабораторії Річард Веллер.

А минулого року президент РФ Володимир Путін заявляв, що Пентагон нібито створив десятки біолабораторій із вивчення специфіки небезпечних захворювань. За його словами, на території України розробляли "компоненти біологічної зброї".