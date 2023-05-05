У Міноборони РФ заявили, що США вербували українських фахівців зі зброї масового ураження

Представник російського Міноборони Ігор Кирилов сказав, що нiбито в американському Міненерго обіцяли Україні допомогти у відновленні науково-дослідних програм "подвійного значення".

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Міністерство енергетики США нiбито вербувало в Україні спеціалістів з досвідом та знаннями у галузі зброї масового ураження. Про це під час брифінгу заявив начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту (РХБЗ) армії РФ генерал-лейтенант Ігор Кирилов, як відомо з матеріалу "РИА Новости".

Представник ворожого Міноборони заявив, що Тихоокеанська північно-західна національна лабораторія Міненерго США працювала в Україні задля проєкту "Ініціатива щодо запобігання розповсюдженню зброї масового ураження".

За словами Кирилова, директор управління наукових досліджень американського міністерства Джон Стівен Бінкл нібито заявив 4 квітня минулого року, що американці сприятимуть відновленню згорнутих науково-дослідних програм подвійного призначення. Це нібито мало відбутися після повернення спеціалістів.

У Міноборони РФ з’ясували, що головним фігурантом у реалізації проєктів США на території України нібито був колишній співробітник згаданої лабораторії Річард Веллер. Кирилов повідомив, що Веллер нібито курував українські проєкти з вивчення хвороб, здатних передаватися людям від тварин.

Нагадаємо, минулого року президент РФ Володимир Путін заявляв, що Пентагон нібито створив десятки біолабораторій для вивчення специфіки небезпечних захворювань. За його словами, на території України розробляли "компоненти біологічної зброї".

У березні цього року у Держдумі РФ стверджували, що на території України під виглядом американських лабораторій розміщували військові об’єкти НАТО.