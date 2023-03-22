За оцінками віцеспікерки парламенту Ірини Ярової, у США нібито створено близько 400 лабораторій подвійного призначення. А Росспоживнагляд уже проводить операцію "Санітарний щит" через загрози епідемій.

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У Держдумі Росії знову порушили тему розміщення західних біолабораторій в Україні. Віцеспікерка парламенту Ірина Ярова заявила, що під виглядом цих лабораторій США буцімто розміщували військові об'єкти НАТО, пише агентство "РИА Новости".

Ярова послалася на розслідування комісії Федзборів із розслідування створення американськими фахівцями біолабораторій в Україні. Матеріали "повною мірою підтвердили" вищезазначені факти, наголосила політикиня.

За словами депутата, для розміщення військових баз в інших країнах потрібні серйозні та контрольовані підстави. А "військові біологічні лабораторії" дозволили Штатам діяти в обхід міжнародних угод, упевнена вона.

"У глобальному плані військово-біологічного освоєння країн світу задіяні не лише Пентагон і американські спецслужби, а й підконтрольні їм, афілійовані з ними корпорації. У США створено близько 400 лабораторій подвійного призначення", — додала Ярова.

Отримані результати біологічних досліджень, за оцінкою віцеспікерки, дозволяють США керувати поширенням інфекцій і формувати їх.

Операція "Санітарний щит": як у РФ захищаються від епідемій

Про діяльність біолабораторій, які нібито підконтрольні Вашингтону, на початку березня говорила голова Росспоживнагляду Анна Попова.

"Ми повинні бути готові реагувати на епідеміологічні ризики в будь-який момент, враховуючи нові виклики. Нами активно реалізуються всі плани для захисту здоров'я громадян РФ у межах федерального проекту "Санітарний щит — безпека для здоров'я", — зазначала чиновниця.

Парламентська комісія Федеральних зборів із розслідування обставин, пов'язаних зі створенням американськими фахівцями біологічних лабораторій на території України, організована за ініціативою Державної думи. До її складу входять 14 депутатів і 14 сенаторів.

Нагадаємо, що США 14 березня заявили про розробку в Росії біологічної зброї з порушенням зобов'язань щодо відповідної конвенції. Кремль проводить свідому політику щодо дезінформації та поширює брехню про біолабораторії в Україні, зазначали в Держдепі США.

Представник РФ в ООН Василь Небензя на засіданні Ради безпеки організації наприкінці жовтня минулого року розповідав, як Штати "заражали комарів небезпечними вірусами". Міністр оборони України Олексій Резніков у відповідь на це заявив про призов до армії близько 300 тис. комарів.

Із версією про американські біолабораторії в Україні погоджується й президент Росії Володимир Путін. За його інформацією, їхні працівники збирали біоматеріали та вивчали специфіку поширення небезпечних захворювань.