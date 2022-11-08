Бойові москіти: Резніков потролив росіян і оголосив про мобілізацію 300 тисяч комарів

Глава Міноборони із сарказмом відповів на заяви постпреда РФ Василя Небензі про поширення США заражених комарів. В ОК "Південь" продовжили жарт і закликали не чіпати комарів у квартирах.

Related video

Міністр оборони України Олексій Резніков потролив представника Росії в ООН Василя Небензю, який на засіданні Ради безпеки організації цілком серйозно заявив про поширення Сполученими Штатами заражених небезпечними вірусами комарів. У відповідь Резніков у Twitter опублікував пост, у якому оголосив про часткову мобілізацію 300 тисяч комарів в Україні.

Проєкт із мобілізації комарів Резніков назвав "Москіти проти москалів" і додав цитату Небензі з його виступу в ООН.

"В Україні оголошено часткову мобілізацію, в межах якої планується призвати близько 300 тис. комарів. Проєкт має робочу назву "Москіти проти москалів", — написав глава Міноборони.

В Оперативному командуванні "Південь" підтримали ініціативу Резнікова щодо "мобілізації комарів" і, зі свого боку, доповнили сарказм, закликавши громадян не чіпати квартирних комарів, оскільки вони можуть знадобитися для ротації.

"Якщо у вашій квартирі літають комарі — не чіпайте, не знімайте та не викладайте. Можливо, це військовий підрозділ на ротації", — пожартували військові.

Нагадаємо, постпред РФ при ООН Василь Небензя 28 жовтня на засіданні Ради безпеки заявив, що в США запатентували безпілотник, який нібито здатний "розповсюджувати комарів, заражених небезпечними вірусами". У зв'язку з цим він запропонував створити спеціальну комісію з розслідування діяльності американських військово-біологічних лабораторій, які нібито розташовані на території України.

У відповідь Радбез ООН переважною більшістю голосів відхилила пропозицію Небензі — за створення комісії проголосували лише РФ і Китай. Зі свого боку, представник США звинуватив РФ у тому, що Рада безпеки змушена витрачати час на вислуховування "цієї нісенітниці".