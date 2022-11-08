Боевые москиты: Резников потроллил россиян и объявил о мобилизации 300 тысяч комаров

Глава Минобороны с сарказмом ответил на заявления постпреда РФ Василия Небензи, о распространении США зараженных комаров. В ОК "Юг" продолжили шутку и призвали не трогать комаров в квартирах.

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Министр обороны Украины Алексей Резников потроллил представителя России в ООН Василия Небензю, который на заседании Совбеза организации вполне серьезно заявил о распространении Соединенными Штатами зараженных опасными вирусами комаров. В ответ Резников в Twitter опубликовал пост, в котором объявил о частичной мобилизации 300 000 комаров в Украине.

Проект по мобилизации комаров Резников назвал "Москиты против москалей", и добавил цитату Небензи из его выступления в ООН.

"В Украине объявлена частичная мобилизация, в рамках которой планируется призвать около 300 тыс. комаров. Проект имеет рабочее название "Москиты против москалей", — написал глава Минобороны.

В Оперативном командовании "Юг" поддержали инициативу Резникова о "мобилизации комаров" и в свою очередь дополнили сарказм, призвав граждан не трогать квартирных комаров, так как они могут понадобиться для ротации.

"Если в вашей квартире летают комары – не трогайте, не снимайте и не выкладывайте. Возможно, это военное подразделение на ротации", — пошутили военные.

Напомним, постпред РФ при ООН Василий Небензя 28 октября на заседании Совета безопасности заявил, что в США запатентовали беспилотник, который якобы способен "распространять комаров, зараженных опасными вирусами". В этой связи он предложил создать специальную комиссию по расследованию деятельности американских военно-биологических лабораторий, которые якобы расположены на территории Украины.

В ответ Совбез ООН подавляющим большинством голосов отклонил предложение Небензи — за создание комиссии проголосовали только РФ и Китай. В свою очередь представитель США обвинил РФ в том, что Совбез вынужден тратить время на выслушивание "этой ерунды".