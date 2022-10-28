Россия в Совбезе ООН заявила о "боевых комарах США", орудующих в Украине (видео)

Постпред РФ Небензя рассказал о насекомых, которые якобы используются для инфицирования российских военных опасными болезнями. По версии российского дипломата, американцы транспортируют их в Украине с помощью дронов.

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Постоянный представитель РФ Василий Небнзя на заседании Совета безопасности ООН заявил, что в США якобы запатентован дрон, способный "распространять комаров, зараженных опасными вирусами". Об этом сообщает российский телеканал НТВ.

По словам российского постпреда, такой БПЛА транспортирует в конкретный район контейнер с большим количеством комаров, который якобы являются переносчиками опасных инфекций. Достигнув нужной точки, беспилотник сбрасывает их на территорию.

"При укусе комары инфицируют атакуемых людей возбудителями особо опасных заболеваний", –– фантазирует Небензя.

В его версии, зараженный российский военнослужащий не сможет выполнять поставленные перед ним задачи.

"В пояснении [к дрону] прямо подчеркивается, что такое заболевание может быть более ценным военным инструментом, чем самое современное вооружение и военная техника. Указывается, что подобное заражение военнослужащих противника в военном отношении дало бы значительный эффект", –– заявил россиянин на заседании.

О "боевых комарах" Небензя рассуждал в рамках своего спича об "украинских биолабораториях", где якобы проводят опыты в военных целях. Помимо прочего, он также заявил о "возможностях распространения опасных инфекций через мигрирующих птиц" –– они якобы заражают противника "высокопатогенным гриппом и мутациями". Другую опасность для России представляют летучие мыши, которых противник якобы может использовать как "средства доставки". Постпред утверждает, что "пространственный охват обоих проектов включает не только приграничные с Россией украинские регионы, но и территорию самой России.

Напомним, США и их союзники назвали заседание с рассказами о "боевых комарах" и "украинских биолабораториях" пустой тратой времени. Ранее Россия как минимум дважды поднимала в Совбезе вопрос о "программах биологического оружия" в Украине.