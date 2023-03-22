"Под видом биолабораторий": в Госдуме РФ "нашли" новые объекты НАТО в Украине

По оценкам вице-спикера парламента Ирины Яровой, в США якобы создано около 400 лабораторий двойного назначения. А Роспотребнадзор уже проводит операцию "Санитарный щит" из-за угроз эпидемий.

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В Госдуме России вновь подняли тему размещения западных биолабораторий в Украине. Вице-спикер парламента Ирина Яровая заявила, что под видом этих лабораторий США якобы размещали военные объекты НАТО, пишет агентство "РИА Новости".

Яровая сослалась на расследование комиссии Федсобрания по расследованию создания американскими специалистами биолабораторий в Украине. Материалы "в полной мере подтвердили" вышеуказанные факты, подчеркнула политик.

По словам депутата, для размещения военных баз в других странах требуются серьезные и контролируемые основания. А "военные биологические лаборатории" позволили Штатам действовать в обход международных соглашений, уверена она.

"В глобальном плане военно-биологического освоения стран мира задействованы не только Пентагон и американские спецслужбы, но и подконтрольные им, аффилированные с ними корпорации. В США создано около 400 лабораторий двойного назначения", — добавила Яровая.

Добытые результаты биологических исследований, по оценке вице-спикера позволяют США управлять и формировать распространение эпидемий.

Операция "Санитарный щит": как в РФ защищаются от эпидемий

О деятельности биолабораторий, которые якобы подконтрольны Вашингтону, в начале марта говорила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Мы должны быть готовы реагировать на эпидемиологические риски в любой момент, учитывая новые вызовы. Нами активно реализуются все намеченные планы для защиты здоровье граждан РФ в рамках федерального проекта "Санитарный щит – безопасность для здоровья", — отмечала чиновник.

Парламентская комиссия Федерального собрания по расследованию обстоятельств, связанных с созданием американскими специалистами биологических лабораторий на территории Украины, организована по инициативе Государственной думы. В ее состав входят 14 депутатов и 14 сенаторов.

Напомним, что США 14 марта заявили о разработке в России биологического оружия с нарушением обязательств по соответствующей конвенции. Кремль проводит сознательную политику по дезинформации и распространяет ложь о биолабораториях в Украине, отмечали в Госдепе США.

Представитель РФ в ООН Василий Небензя на заседании Совбеза организации в конце октября прошлого года рассказывал, как Штаты "заражали комаров опасными вирусами". Министр обороны Украины Алексей Резников в ответ на это заявил о призыве в армию около 300 тыс. комаров.

С версией об американских биолабораториях в Украине согласен и президент России Владимир Путин. По его информации, их работники собирали биоматериалы и изучали специфику распространения опасных заболеваний.