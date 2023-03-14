Россия разрабатывает программу наступательного биологического оружия, – Госдеп США

Представитель Госдепа США Нед Прайс указал на то, что Москва в течение долгого времени распространяет свою пропаганду о "биолабораториях в Украине", чтобы оправдать свою военную агрессию.

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В Соединенных Штатах Америки считают, что Российская Федерация занимается разработкой биологического оружия вопреки своим обязательствам в рамках Конвенции о биологическом оружии. Об этом сказал представитель Государственного департамента США Нед Прайс 14 марта, передает "Укринформ".

По словам Неда Прайса, российские пропагандисты в течение многих лет продвигают ложную информацию о так называемых "лабораториях биологического оружия" на территории Украины. Таким образом в Кремле пытаются оправдать свою военную агрессию.

В распространении дезинформации о "биолабораториях в Украине" задействованы российские средства массовой информации, парламент РФ, интернет-ресурсы, связанные разведкой РФ, а также так называемые эксперты.

"Эти субъекты работают вместе, чтобы постоянно, по капле наполнять информационную среду лживыми нарративами с целью создания иллюзии большого количества повторяющих друг друга голосов", — констатировал Прайс.

Напомним, что 14 февраля Центр стратегических коммуникаций при Министерстве культуры и информационной политики Украины опроверг заявления российских журналистов о том, что ВСУ якобы применяют против ВС РФ химическое оружие.

В ноябре прошлого года в Генштабе ВСУ отметили, что в распоряжении у россиян имеется химическое оружие, однако украинская разведка пока не зафиксировала массовой переброски подобных средств поражения на территорию Украины.

В марте 2022 года в Минобороны Великобритании предположили, опираясь на данные своей разведки, что ВС РФ могут применить в Украине биологическое оружие под чужим флагом. В ведомстве отмечают, что Кремль, вероятно, обвиняет ВСУ в якобы планировании подобной атаки, чтобы инсценировать "обнаружение" биологического оружия в Украине.