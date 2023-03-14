Росія розробляє програму наступальної біологічної зброї, – Держдеп США

Представник Держдепу США Нед Прайс зазначив, що Москва протягом тривалого часу поширює свою пропаганду про "біолабораторії в Україні", щоб виправдати свою військову агресію.

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У Сполучених Штатах Америки вважають, що Російська Федерація займається розробкою біологічної зброї всупереч своїм зобов'язанням у рамках Конвенції про біологічну зброю. Про це сказав представник Державного департаменту США Нед Прайс 14 березня, повідомляє "Укрінформ".

За словами Неда Прайса, російські пропагандисти протягом багатьох років просувають неправдиву інформацію про так звані "лабораторії біологічної зброї" на території України. Таким чином у Кремлі намагаються виправдати свою військову агресію.

У поширенні дезінформації про "біолабораторії в Україні" залучені російські засоби масової інформації, парламент РФ, інтернет-ресурси, пов'язані розвідкою РФ, а також так звані експерти.

"Ці суб'єкти працюють разом, щоб постійно по краплі наповнювати інформаційне середовище брехливими наративами з метою створення ілюзії великої кількості голосів, що повторюють один одного", — констатував Прайс.

Нагадаємо, що 14 лютого Центр стратегічних комунікацій при Міністерстві культури та інформаційної політики України спростував заяви російських журналістів про те, що ЗСУ нібито застосовують проти ЗС РФ хімічну зброю.

У листопаді минулого року в Генштабі ЗСУ зазначили, що у розпорядженні росіян є хімічна зброя, проте українська розвідка поки не зафіксувала масового перекидання подібних засобів поразки на територію України.

У березні 2022 року в Міноборони Великій Британії припустили, спираючись на дані своєї розвідки, що ЗС РФ можуть застосувати в Україні біологічну зброю під чужим прапором. У відомстві зазначають, що Кремль, ймовірно, звинувачує ЗСУ у нібито плануванні подібної атаки, щоб інсценувати "виявлення" біологічної зброї в Україні.