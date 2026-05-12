Во Львове в детском саду обнаружили вспышку сальмонеллеза: полиция открыла уголовное производство

В одном из детских садов во Львове обнаружили вспышку кишечной инфекции, возбудителем которой стал сальмонеллез. Зафиксированы 22 случая заболевания, среди которых большинство — дети. Причиной могло стать блюдо из куриного филе.

По состоянию на 12 мая зафиксировано 18 случаев заболевания у детей. Также сальмонеллез был обнаружен у двух работников детского сада и у других двух взрослых, которые контактировали с больными в семейной среде. Об этом рассказали во Львовском областном центре контроля и профилактики болезней.

"На стационарном лечении во Львовской областной инфекционной больнице находятся 19 человек, 2 — лечатся амбулаторно. Четыре человека выписаны из стационара в удовлетворительном состоянии", — сообщили в учреждении.

Специалисты выяснили, что, вероятно, вспышку болезни могло вызвать недостаточно термически обработанное куриное филе, входившее в одно из блюд. В помещениях садика провели заключительную дезинфекцию.

Полиция открыла уголовное производство

Полиция Львовской области прокомментировала инцидент со вспышкой сальмонеллеза во Львове. Правоохранители начали расследование обстоятельств госпитализации детей.

"В полицию поступило сообщение от заместителя директора по медицинской части Львовской областной инфекционной клинической больницы о том, что в медучреждение были доставлены пятеро детей с кишечной инфекцией", — рассказали в полиции.

Правоохранители выяснили, что все пострадавшие дети являются воспитанниками одного из львовских учреждений дошкольного образования. Сейчас полицейские проводят первоочередные следственные действия и назначили необходимые экспертизы.

По факту инцидента было открыто уголовное производство по части 1 статьи 325 Уголовного кодекса Украины (о нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений). Санкция статьи предусматривает наказание в виде до трех лет лишения свободы.

"Продолжается досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства происшествия", — добавили в полиции.

Стоит отметить, что сальмонеллез — это острая кишечная инфекция, которая передается через зараженные продукты. Основными симптомами заболевания являются повышение температуры тела, тошнота, рвота, боль в животе и диарея. В Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины отмечают, что болезнь может протекать в легкой форме, однако в некоторых случаях связанное с сальмонеллезом обезвоживание может представлять угрозу для жизни.

