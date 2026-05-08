Хантавирус уже в Украине: как Россия раздувает фейк из биологической сенсации

ХАНТАВИРУСНАЯ ВСПЫШКА НА ЛАЙНЕРЕ ПРИВЛЕКЛА ВНИМАНИЕ К МАЛОИЗВЕСТНОЙ ИНФЕКЦИИ

Я неоднократно читала врачам лекции о хантавирусах и как-то получила такой вопрос: сколько у нас случаев заболевания и зачем говорить об инфекции, которой практически нет.

Тогда я ответила, что хантавирусной инфекции у нас не так уж и мало, она достаточно широко распространена по всей территории Украины. Другое дело, что диагностируются, как правило, только тяжелые случаи, которые протекают с так называемой геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГГНС) — заболеванием, клинически похожим на лептоспироз. Другие формы, например, доброкачественная нефропатия, требуют настороженности и определенных знаний. Мы в клинике довольно часто и точно их диагностируем. Я даже в свое время несколько лет подряд в Гамбурге делала доклад по этому поводу на симпозиуме по тропической медицине и инфекционным болезням в международном военном контексте (институт Бернгарда Нохта подтверждал наш клинический диагноз).

Но теперь имеем первую в истории сложную вспышку хантавирусной инфекции на круизном лайнере, которая представляет особый интерес как для эпидемиологов, так и для клиницистов.

Хантавирусы миллионы лет сосуществуют с грызунами, вызывая у них бессимптомную инфекцию, сопровождающуюся выделением вируса с мочой, слюной и пометом на протяжении всей жизни. Человек заражается, вдыхая пыль с высохшими выделениями, а также, реже, при контакте с загрязненными поверхностями. И только для хантавируса Анд, который обнаружили на корабле, задокументирована ограниченная передача от человека к человеку.

Эта вспышка — редкое сочетание опасного штамма (который вызывает тяжелый кардиопульмональный синдром, в нашей стране не встречается, у нас ГГНС), замкнутой среды и глобального перемещения людей.

На корабле карантин продлится до 8 недель. Среди подтвержденных случаев почти половина — летальные, вероятнее всего именно из-за кардиопульмонального синдрома, хотя официального подтверждения диагноза пока нет.

Фото: из открытых источников

По классификации CDC хантавирусы относятся к Категории C возможных агентов биологических атак. Это возбудители, которые широко распространены в природе, пока не представляют наивысшей угрозы, но могут быть модифицированы для массового распространения в будущем.

Конечно, сейчас речь не идет о каком-то глобальном распространении или тем более пандемии. Продолжается расследование, наблюдение и транспортировка больных. Около 40 пассажиров высадились на острове Святой Елены еще до введения карантина, хотя уже был один умерший, но связь с хантавирусной инфекцией тогда еще не была подтверждена. Среди них — люди более чем из 23 стран, их разыскивают и отслеживают для мониторинга, практически все уже идентифицированы.

Поэтому, коллеги, инфекции нужно знать всем хотя бы на ознакомительном уровне. Именно поэтому мы постоянно и работаем. Чтобы не было так, что кто-то вообще не слышал о подобных заболеваниях, а значит, их вроде бы и не существует...

Инфекции касаются всех. Невозможно знать все — я это понимаю.

Но что точно можно и нужно — это понимать фундаментальные закономерности инфекционного и эпидемического процессов, они одинаковы для всех инфекций. Я говорю об этом на каждой своей лекции. И тогда вами никто не сможет манипулировать, а вы не будете верить в тот бред, который в последние годы часто приходится слышать из разных источников.

PS: Сегодня мне рассказали, что российская пропаганда уже разгоняет информацию, что наши военные гибнут от хантавируса в Сумской, Харьковской и Львовской областях. Конечно, это несусветный бред. Потому что в Украине, еще раз говорю, не циркулирует тот тип хантавируса с высокой смертностью. Он характерен преимущественно для Южной и Северной Америки. Но для российской лжи это безразлично, они там во что угодно поверят.

