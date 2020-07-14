Заметки на полях коллапса. Уроки пандемии коронавируса и украинская медреформа

Удивительно, как в XXI веке, веке цифровых технологий, полетов в космос, скоростного интернета и CRISPR, маленький, никому не ведомый ранее вирус за короткое время вызвал коллапс систем здравоохранения развитых стран, внес хаос и неразбериху в подходах к противодействию заболевания, тестированию, о трудностях терапии я уже не говорю. А, кроме того — экономические потери, паника и невозможность предсказать дальнейшее развитие событий. И ничего со времен средневековья, кроме возможностей терапии, не изменилось.

Среди многих уроков, которые нашей стране и миру преподнес невидимый невооруженным глазом коронавирус, есть следующий — оказывать достаточно качественную медицинскую помощь при массовых заболеваниях вовсе не обязательно в клиниках, напичканных сверхдорогим оборудованием, вполне достаточно иметь свободные койки, доступ к кислороду, элементарные лабораторные исследования и, конечно же, грамотного и опытного врача.

Здесь могу сказать с уверенностью — наши практикующие врачи в большинстве своем имеют прекрасное клиническое мышление именно вследствие отсутствия доступа к широким лабораторным исследованиям и различным медицинским технологиям. Поэтому и развивают в себе наблюдательность и аналитическое мышление. Да, мы еще долго собираем историю болезни и сами смотрим на цвет выделений больного, ведем долгие беседы с пациентами и стараемся понять, что же еще, кроме самого возбудителя, может вызвать ту или иную особенность течения заболевания.

Часто бывая в регионах сейчас, я думаю о том, что было бы с людьми, которые получили лечение в "неправильных" (судя по риторике горе-реформаторов) инфекционных больницах, без отделения реанимации, где они бы находились со своими пневмониями с дыхательной недостаточностью, в случае закрытия этих лечебных учреждений, что было уже предрешено. Кто бы нам построил за неделю "больницу будущего" на 2000 коек?

А главный вопрос, на который хочется получить ответ, ЗАЧЕМ в стране хронических эпидемий на грани катастроф вначале разрушили систему противоинфекционной защиты вместе со специалистами-эпидемиологами, а теперь точно такой сценарий уже ждал врачей-инфекционистов. А инфекционную патологию, как показывает практика, все знают, но никто толком не понимает.

Как раз тот "недостаток" отечественной медицины, которым нас, практиков, упрекали, сейчас спасает сотни жизней, а именно: "избыточное" по мнению оптимизаторов количество коек в больницах. Вот именно на этих койках сейчас лежат сотни пациентов и дышат кислородом, общаются с врачами (крайне важный психологический аспект), а не сидят дома, дожидаясь "чувства затруднённого дыхания".

Именно эта наша особенность позволила госпитализировать пациентов со среднетяжелыми (а не только тяжелыми) формами болезни, ибо количество коек на 1000 жителей в наших странах около 8, в Южной Корее - 12,27, в Японии - 13, а в США, Великобритании, Италии - около трех. А временной фактор в нашей патологии ВСЕГДА решающий, всегда легче предотвратить, чем лечить запущенные случаи. Делайте выводы сами.

Но нет худа без добра, друзья. В то время, как инфекционисты и эпидемиологи приняли, как всегда, основной удар на себя по преодолению пандемии на себя, власти начали (неважно, под каким названием, назовите систему противодействия инфекционным болезням, как хотите) возрождать ликвидированную в свое время горе-реформаторами СЭС, функции которой после ликвидации четко не передали НИКОМУ.

Увы, чтобы возобладал здравый смысл, стране пришлось вдоволь нахлебаться негативных последствий не только коронавируса, но и предшествовавших ему вспышек заболевания корью.

Реформа здравоохранения, оставлявшая сотни километров заселенных живыми людьми территорий людей без доступа к медицинской помощи вообще, ибо имеющиеся стационары не соответствовали требованием НСЗУ, которые часто просто невозможно выполнить по разным причинам, не имеет ничего общего с декларируемыми задачами улучшения качества оказания медицинской помощи. Аргументация "железная" - сократим "неправильные" больницы, а больных доставлять в "правильную". Во многих случаях — за десятки, а то и сто километров от места проживания больного.

Без дорог.

Без карет.

Без водителей.

Без врачей.

Пока на медицину будут выделять менее 3% ВВП, никакого прорыва не произойдет. Это чистой воды обман и манипуляция. Я, как и многие критики этой реформы считаю, что ее настоящaя, а не декларируемая суть — экономия бюджетных средств и подготовка к тотальной приватизации оставшихся лечебно-профилактических учреждений. Интересов больных там нет и близко. Именно против этого выступают эксперты. Люди, живущие в крупных городах и/или имеющие средства к доступу к частной медпомощи этого понять, как оказалось, часто не в состоянии.

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Публикуется с разрешения автора.