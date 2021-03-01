Штамм. Новая версия коронавируса увеличит смертность среди молодых

Интересно, но клиническое течение COVID-19 в очередной раз претерпело существенные изменения.

Где-то с середины ноября прошлого года и по сегодняшний день, на фоне реального постепенного снижения количества больных в стационарах появлялось непомерно большое количество тяжелых, "зависших" пациентов в возрасте 50-65 лет, трудно поддающихся терапии, с частыми тромбэмболическими событиями.

Также росло число рецидивов после выписки из стационара, требующих повторной госпитализации и возобновления терапии. С другой стороны, количество выздоравливающих (не без наших усилий) больных в возрасте 75-85 лет и более, росло.

В чем заключаются особенности клинического течения коронавируса сейчас?

- доля молодых людей 30 + с тяжелым течением заболевания заметно возросла;

- участились случаи обострения процесса в остром периоде, что ВСЕГДА утяжеляет течение и ухудшает прогноз;

- информативность некоторых простых лабораторных показателей, например, СРБ, снизилась, т.е. имеет место отсутствие корреляции его низких значений с тяжестью течения болезни;

- о традиционном нашем ожидании улучшения состояния с 14-16 дня болезни можно забыть, приблизительно у трети госпитализированных больных именно с этого времени или чуть раньше наступает ухудшение, иногда очень серьезное;

- резистентность к традиционным методам лечения.

Объяснить такие особенности, возникшие буквально на глазах, просто процессами адаптации микро — и макроорганизма, нельзя.

Скорее, мы имеем дело с новым штаммом возбудителя, с каким — не знаю, пока официально полученные данные из референс- лабораторий показывают, что секвенированные образцы материала от больных имеют принадлежность к генетической линии В, имеющей китайские "корни".

Учитывая такие особенности, к сожалению, надо ожидать увеличения летальности, в т.ч. у молодых людей.

Что можно посоветовать глобально врачам при ведении таких больных? Прежде всего, ориентироваться на клинику заболевания, а лабораторные показатели оценивать критически.

Вирус продолжает адаптироваться к нам, а мы — к нему. Будут возникать все новые и новые варианты, будет меняться клиническое течение заболевания, нас ждут разные сюрпризы, но мы все-таки более подготовлены и опытны, чем год назад.

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