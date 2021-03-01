Штам. Нова версія коронавірусу збільшить смертність серед молодих

Цікаво, але клінічний перебіг COVID-19 вчергове зазнав істотних змін.

Десь із середини листопада минулого року і по сьогодні на фоні реального поступового зниження кількості хворих у стаціонарах з'являлася велика кількість важких, "завислих" пацієнтів у віці 50-65 років, які важко піддаються терапії, з частими тромбоемболічними подіями.

Також зростала кількість рецидивів після виписки зі стаціонару, які потребують повторної госпіталізації і відновлення терапії. З іншого боку, кількість одужалих (не без наших зусиль) хворих у віці 75-85 років і більше росла.

У чому полягають особливості клінічного перебігу коронавірусу зараз?

- частка молодих людей 30 + з важким перебігом захворювання помітно зросла;

- почастішали випадки загострення процесу в гострому періоді, що ЗАВЖДИ ускладнює перебіг і погіршує прогноз;

- інформативність деяких простих лабораторних показників, наприклад СРБ, знизилася, тобто є відсутність кореляції його низьких значень з тяжкістю перебігу хвороби;

- про традиційне наше очікування поліпшення стану з 14-16 дня хвороби можна забути, приблизно в третини госпіталізованих хворих саме з цього часу або трохи раніше настає погіршення, іноді дуже серйозне;

- резистентність до традиційних методів лікування.

Пояснити такі особливості, що виникли буквально на очах, просто процесами адаптації мікро — і макроорганізму, не можна.

Швидше всього, ми маємо справу з новим штамом збудника, з яким — не знаю, поки офіційно отримані дані з референс- лабораторій показують, що секвеновані зразки матеріалу від хворих належать до генетичної лінії В, що має китайське "коріння".

З огляду на такі особливості, на жаль, треба очікувати збільшення летальності, у т.ч. у молодих людей.

Що можна порадити глобально лікарям при веденні таких хворих? По-перше, орієнтуватися на клініку захворювання, а лабораторні показники оцінювати критично.

Вірус продовжує адаптуватися до нас, а ми — до нього. Виникатимуть нові варіанти, буде змінюватися клінічний перебіг захворювання, нас чекають різні сюрпризи, але ми все-таки більше підготовлені і досвідчені, ніж рік тому.

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