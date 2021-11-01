Моральне дно. Чому неприпустимі розмови про ненадання допомоги невакцинованим

До якої моральної прірви ми дійшли, якщо лікарі (!) цілком серйозно в телевізорі порушують питання про ненадання медичної допомоги невакцинованим людям або надання її не на рівних умовах із вакцинованими. Що це? Безграмотність чи бажання комусь сподобатися?

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Навіть поранених та хворих підбирають під час воєн та надають їм мед. допомогу, згідно з Женевською конвенцією 1949 р., дотримуючись здорового глузду, людяності та гуманізму. Я вже не говорю про ст. 139 ККУ, що передбачає відповідальність медичного працівника за такі дії. Ви подумали про те, як це читати і слухати тих пацієнтів, які зараз тяжко хворіють. Від лікарів!

Не витримує жодної критики маніпулятивна т.зв. "Аргументація" адептів цього марення, бо хворіють і вмирають, на жаль, у всьому світі всі — і вакциновані, і невакциновані. Тільки останні вмирають частіше, якщо їм понад 50 років.

І зі зростанням вакцинованих осіб у реанімаціях у нас лежатимуть 98% вакцинованих людей. Як у країнах із високим рівнем вакцинації. Тільки загальна їх кількість була б меншою, якби була правильно спочатку організована вакцинальна кампанія.

Бо залякати людей, не визначити протипоказання, не видавати перехворілим сертифікати, не акцентувати увагу на групах ризику, а перевакцинувати в умовах дефіциту вакцин реконвалесцентів, молодих людей — усе це незрозумілий броунівський рух, який не має відношення до очікуваного результату, а саме — зниження захворюваності групи ризику.

А зараз, увійшовши до червоної зони, почати погрожувати, лякати, зганяти, не пускати на роботу (зокрема щойно перехворілих), у транспорт, створити ажіотаж, натовпи народу на вакцинацію без протиепідемічного режиму (у червоній зоні!) — усе це призведе до вибухового зростання захворюваності найближчим часом. І зупинити цей сніговий ком уже не вийде.

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Тому хочу звернутися до пацієнтів і лікарів — не сподівайтеся ні на що і пам'ятайте, що вчасно розпочате лікування в ранній період хвороби в низці випадків рятує життя, запобігає тяжкому перебігу та/або полегшує симптоми хвороби. Це єдине, що зараз треба пам'ятати.

Вакцинуйтеся, хто не встиг. Після вакцинації людям літнього віку бажано обмежити контакти, особливо з дітьми, молодими людьми, уникати людних місць. При перших симптомах хвороби — негайно звертатися до лікаря, ми з лікарями проводимо активну освітню роботу. Чому тільки літнім? Тому що всім не вийде, треба працювати. Особливо медпрацівникам.

І так, давайте залишатись людьми. Бо ніхто не знає, що буде з кожним із нас завтра. Мені соромно за тих людей, особливо колег, які, прагнучи бути в тренді чи з якихось інших причин, опускаються до подібних заяв. Можна розуміти чи не розуміти глибоко проблему, але заклики, по суті, до вбивства, поділ своїх співвітчизників на правильніших і менш правильних — не допустимо в жодному разі.

[ + – ] Відоме фото 2020 р. — символ людяності. Лікар в Ухані вивіз 87-річного хворого, щоб він побачив свій останній захід сонця.

На закінчення наведу цитату з COVID-19 vaccine surveillance report (Великобританія):

"У контексті дуже високого охоплення вакцинацією населення очікується, що більшість випадків захворювання, госпіталізацій і смертей станеться у вакцинованих осіб просто тому, що більша частина населення вакцинована і ніяка вакцина не ефективна на 100%".

Так що не поспішайте всіх таврувати, панове. Можна й не до тієї групи потрапити випадково. Попереду ще багато цікавого.

PS Згадалося. Відоме фото 2020 р. — символ людяності. Лікар в Ухані вивіз 87-річного хворого, щоб він побачив свій останній захід сонця…

Першоджерело.