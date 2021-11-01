Моральне дно. Чому неприпустимі розмови про ненадання допомоги невакцинованим
"До якої моральної прірви ми дійшли, якщо цілком серйозно в телевізорі порушують питання про ненадання медичної допомоги невакцинованим людям або надання її не на рівних умовах із вакцинованими. Що це? Безграмотність чи бажання комусь сподобатися?" Думка.
До якої моральної прірви ми дійшли, якщо лікарі (!) цілком серйозно в телевізорі порушують питання про ненадання медичної допомоги невакцинованим людям або надання її не на рівних умовах із вакцинованими. Що це? Безграмотність чи бажання комусь сподобатися?
Навіть поранених та хворих підбирають під час воєн та надають їм мед. допомогу, згідно з Женевською конвенцією 1949 р., дотримуючись здорового глузду, людяності та гуманізму. Я вже не говорю про ст. 139 ККУ, що передбачає відповідальність медичного працівника за такі дії. Ви подумали про те, як це читати і слухати тих пацієнтів, які зараз тяжко хворіють. Від лікарів!
Не витримує жодної критики маніпулятивна т.зв. "Аргументація" адептів цього марення, бо хворіють і вмирають, на жаль, у всьому світі всі — і вакциновані, і невакциновані. Тільки останні вмирають частіше, якщо їм понад 50 років.
І зі зростанням вакцинованих осіб у реанімаціях у нас лежатимуть 98% вакцинованих людей. Як у країнах із високим рівнем вакцинації. Тільки загальна їх кількість була б меншою, якби була правильно спочатку організована вакцинальна кампанія.
Бо залякати людей, не визначити протипоказання, не видавати перехворілим сертифікати, не акцентувати увагу на групах ризику, а перевакцинувати в умовах дефіциту вакцин реконвалесцентів, молодих людей — усе це незрозумілий броунівський рух, який не має відношення до очікуваного результату, а саме — зниження захворюваності групи ризику.
А зараз, увійшовши до червоної зони, почати погрожувати, лякати, зганяти, не пускати на роботу (зокрема щойно перехворілих), у транспорт, створити ажіотаж, натовпи народу на вакцинацію без протиепідемічного режиму (у червоній зоні!) — усе це призведе до вибухового зростання захворюваності найближчим часом. І зупинити цей сніговий ком уже не вийде.Важливо
Тому хочу звернутися до пацієнтів і лікарів — не сподівайтеся ні на що і пам'ятайте, що вчасно розпочате лікування в ранній період хвороби в низці випадків рятує життя, запобігає тяжкому перебігу та/або полегшує симптоми хвороби. Це єдине, що зараз треба пам'ятати.
Вакцинуйтеся, хто не встиг. Після вакцинації людям літнього віку бажано обмежити контакти, особливо з дітьми, молодими людьми, уникати людних місць. При перших симптомах хвороби — негайно звертатися до лікаря, ми з лікарями проводимо активну освітню роботу. Чому тільки літнім? Тому що всім не вийде, треба працювати. Особливо медпрацівникам.
І так, давайте залишатись людьми. Бо ніхто не знає, що буде з кожним із нас завтра. Мені соромно за тих людей, особливо колег, які, прагнучи бути в тренді чи з якихось інших причин, опускаються до подібних заяв. Можна розуміти чи не розуміти глибоко проблему, але заклики, по суті, до вбивства, поділ своїх співвітчизників на правильніших і менш правильних — не допустимо в жодному разі.
На закінчення наведу цитату з COVID-19 vaccine surveillance report (Великобританія):
"У контексті дуже високого охоплення вакцинацією населення очікується, що більшість випадків захворювання, госпіталізацій і смертей станеться у вакцинованих осіб просто тому, що більша частина населення вакцинована і ніяка вакцина не ефективна на 100%".
Так що не поспішайте всіх таврувати, панове. Можна й не до тієї групи потрапити випадково. Попереду ще багато цікавого.
PS Згадалося. Відоме фото 2020 р. — символ людяності. Лікар в Ухані вивіз 87-річного хворого, щоб він побачив свій останній захід сонця…