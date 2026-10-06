Призрак "черной смерти": что скрывает карантин в лаборатории под Иркутском и стоит ли миру бояться чумы

Нельзя не упомянуть о громкой смерти от возможной легочной формы чумы в пригороде Иркутска, но сначала немного истории.

Чикаго, сентябрь 2009 года. Микробиолог Чикагского университета Малкольм Касадабан скончался от септической формы чумы после работы с аттенуированным штаммом Yersinia pestis KIM D27 (pgm−). Штамм считался ослабленным из-за дефекта поглощения железа и до этого не приводил к летальным исходам в лабораториях. Из крови выделили именно лабораторный вариант, признаков легочной формы при вскрытии обнаружено не было. Путь заражения так и не установили: коллеги не вспомнили ни об уколе, ни о явном аэрозоле. Во время вскрытия обнаружили недиагностированный наследственный гемохроматоз; избыток железа, по версии CDC, мог компенсировать дефект штамма и вернуть ему вирулентность. Контактным лицам назначили антибиотики, вторичных случаев не было.

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В 1959 году в США — в лабораториях биологической программы армии США — произошло ингаляционное заражение вирулентным штаммом чумы. Диагноз был поставлен в тот же день, начали лечение антибиотиками и выписали больного примерно через три недели.

Также известно о смертельном лабораторном заражении натуральной оспой (Бирмингем, 1978 год) — это последний известный в мире случай смерти от этого заболевания. Заведующий лабораторией покончил с собой. После этого все исследовательские коллекции вируса были ликвидированы, за исключением двух хранилищ.

В 1967 году одновременно заболели сотрудники лабораторий в Марбурге, Франкфурте и Белграде, которые работали с тканями зеленых обезьян из Уганды. 31 больной, 7 умерших. Так был открыт вирус "Марбург".

В 2004 году Антонина Преснякова, работавшая в "Векторе" (Кольцово), укололась иглой с вирусом Эбола и скончалась. То же самое произошло в Гамбурге в 2009 году: сотруднику лаборатории срочно ввели экспериментальную вакцину, и болезнь не развилась.

Были и другие источники, в частности возбудитель первой тяжелой вспышки коронавирусной инфекции (SARS) в 2004 году, менингококк и даже прионы.

Почему же сейчас столько шума?

На мой взгляд, причин несколько. После пандемии COVID общество находится в состоянии крайнего напряжения и больше всего опасается не столько вируса, сколько неадекватных политических решений, способных загнать людей в угол по любому вопросу и применить к ним медицинское насилие.

Само слово "чума" вызывает средневековый страх, а связь этого случая с лабораторным происхождением усиливает этот страх.

Коммуникационный хаос: высшие должностные лица региона сначала говорят о "смерти от чумы" или от "особо опасной инфекции", а центральные власти это опровергают; по имеющимся данным, у умершей возбудитель чумы не был идентифицирован.

В то же время масштаб реагирования не соответствует заявленной ситуации: под наблюдение взяли около 200 человек, часть из них госпитализировали, в стационаре приостановили не только прием больных, но и выписку. В регион вылетела глава Роспотребнадзора. Для "обычной пневмонии" это чрезмерно, но даже при простом подозрении на легочную чуму — стандартно. Люди оценивают действия, а не пресс-релизы.

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В одном из регионов РФ ввели масочный режим: опасаются чумы

Если произошла авария, почему не было проведено соответствующее лечение? Ведь работница не могла не знать, чем опасен возбудитель и какие существуют эффективные методы профилактического лечения. И почему она не была защищена защитным костюмом?

В конце концов, в сентябре Роспотребнадзор сам сообщал о высокой активности чумы в Сайлюгемском природном очаге на границе с Монголией; в самой Монголии в начале октября умер человек с подозрением на чуму. Обычная сезонная эпизоотия и смерть в лабораторных условиях оказались в одной ленте новостей, хотя это разные события.

Это событие широко освещалось в мировых СМИ: CNN, AP, Al Jazeera и Axios представили эту новость под заголовком "Сотрудница лаборатории по изучению чумы скончалась, США следят за ситуацией".

Что нам нужно понимать?

Что на самом деле произошло в лаборатории, мы, возможно, так и не узнаем. Могут выдвигаться различные версии, в том числе те, которые не имеют отношения к действительности.

Это отнюдь не вспышка — один летальный случай пневмонии неустановленной этиологии у сотрудницы режимного института. Пока нет протокола, остаются три рабочие версии: чума, другая особо опасная инфекция из коллекции института или обычная тяжелая внебольничная пневмония у человека, лечение которой начали слишком поздно.

Несмотря на высокую восприимчивость человека и низкую инфекционную дозу (возбудитель относится к биологическому оружию категории С), у нас есть достаточный арсенал средств лечения. Заболевание имеет различные клинические формы — бубонную, кожно-бубонную, легочную, септическую и некоторые другие. От легочной формы человек буквально сгорает за несколько дней ("черная смерть"), как и от септической, но именно потому, что в это время его никто не лечит: сам возбудитель практически не обладает естественной резистентностью к антибиотикам и неплохо поддается лечению некоторыми доступными антибиотиками (о резистентности сообщают лишь из Мадагаскара). Также существует вакцина, эффективная только против бубонной формы.

В мире ежегодно регистрируется около 3000 случаев чумы; подавляющее большинство — бубонная форма, но встречается и легочная.

Никакого серьезного распространения заболевания не будет. Будет много политики, слухов, иногда — страхов, не более того…

И все же такие случаи всегда подчеркивают, насколько важно иметь в стране слаженную систему защиты от биологических угроз.

А любой эпидемиологический надзор, напомню, начинается с диагноза. Его ставит врач-инфекционист. Часто, кстати, рискуя жизнью…

Кстати, основным резервуаром возбудителя является тарбаган, или монгольский сурок. Тот самый симпатичный из мемов. Но они тоже болеют и умирают от чумы. А "бессимптомным резервуаром" являются полевки и некоторые другие виды.

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