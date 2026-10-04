В одном из регионов РФ ввели масочный режим: опасаются чумы

Масочный режим ввели на Иркутском алюминиевом заводе, 28-летняя сотрудница которого, лаборатнт Дарья Шипилова, якобы разбившая пробирку с вирусом легочной чумы, скончалась в больнице.

По словам директора предприятия Артема Фоминых, режим введен в профилактических целях, сообщает издание "Твой Иркутск".

Руководитель завода, расположенного в Шелехове, призвал сотрудников соблюдать меры предосторожности. При появлении симптомов заболевания рекомендуют незамедлительно обращаться за медицинской помощью.

С 1 октября 2026 года в Шелеховской районной больнице ввели карантин. Поводом стало подозрение на особо опасную инфекцию у одной из пациенток.

2 октября в регионе прошло заседание санитарно-противоэпидемической комиссии с участием главы Роспотребнадзора Анны Поповой и губернатора Игоря Кобзева. Роспотребнадзор развернул полный комплекс противоэпидемических мер.

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Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов прокомментировал случай смерти женщины от особо опасной инфекции в Иркутской области и назвал причиной чуму. По его словам, этот инцидент не имеет отношения к республике.

Все, кто контактировал с умершей, сейчас находятся под наблюдением врачей, и на данный момент о новых случаях заражения не сообщается.

Тем временем в местных пабликах люди подозревают, что власти умалчивают масштабы проблемы, и делают выводы, что ситуация намного серьезнее, елси в регион приехада глава Роспотребнадзора.

На фоне слухов о чуме, администрация Иркутска приняла решение перенести общегородской запланированный на 3 октября 2026 года субботник, пояснив это необходимостью обезопасить жителей "жителей в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой".

В свою очередь Telegram-канал "Люди Байкала" сообщает, что в Иркутске и Шелехове наблюдается ажиотаж на конкретные антибактериальные препараты, активные в отношении возбудителя чумы.

Жители рассказали, что в большинстве аптек областного центра один из препаратов, который применяется для лечения чумы, вообще не завозят — его в принципе нет из-за отсутствия поставщика. Второй отпускается исключительно по рецепту, но найти его почти невозможно. Там, где лекарство все же есть, в наличии максимум до 5 пачек. В некоторых аптеках препараты доступны только под заказ на 13 октября.

Напомним, что известно о вспышке чумы в России.

Также сообщалось, что утерянные документы раскрыли правду о Черной смерти.