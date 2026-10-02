В российском Иркутске лаборантка умерла от чумы, разбив пробирку: на карантине 200 человек

Известно, что 28-летнюю девушку звали Дарья Шипилова, она работала лаборанткой в Иркутском противочумном институте. И пробирку с возбудителем легочной чумы она разбила еще 25 сентября.

Российское СМИ "Люди Байкала" сообщает, что Шипилову госпитализировали в больницу города Шелехов, где она скончалась через три дня в ночь на 2 октября.

Два года назад Дарья Шипилова с красным дипломом окончила ординатуру Иркутского медицинского госуниверситета по специальности "Клиническая лабораторная диагностика".

"Есть вероятность, что число контактов девушки исчислялось аж трехзначными числами", — считает иркутский журналист Павел Степанов. Жители Шелехова уже заметили на улицах людей в защитных костюмах, масках и перчатках. Также горожане рассказывали, что маски раздавали в детских садах.

Объявление в больнице Фото: Скриншот

Вечером 1 октября в Иркутске состоялось совещание с участием руководителей силовых и административных ведомств. С 1 октября наряды ФСБ начали сопровождать машины скорой помощи, на которых людей, контактировавших с Шипиловой, возят на обследования.

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Всего, по их оценкам, около 90 контактных человек в тот день поместили на карантин в ковидный центр. На 2 октября цифра изменилась — около 200 человек.

При этом местные СМИ не пишут о чуме, заявляя только об "особо опасной инфекции".

Сообщение из местного чата про чуму Фото: Скриншот

Журналисты пообщались с врачом, знакомым с лечением тяжелых инфекций. По его мнению, при подобном карантине власти будут пытаться скрывать масштаб инцидента, но могут закрыть въезд и выезд в город, а также ввести войска.

"Почему больница молчит? У ЛПУ всегда есть пресс-секретарь, и только он может давать комментарии. Звонить в приемный покой или регистратуру бессмысленно. В приемной главного врача комментарий также не получить, если нет специального PR-специалиста. Врачам запрещено общаться с журналистами: врачебная тайна и запрет на несогласованные заявления", — отмечает специалист.

Врач объяснил, что карантин такого уровня вводят всего при нескольких инфекциях — среди них черная оспа и чума, то есть особо опасные. Диагностикой занимаются крупные институты с мощной научной базой, в том числе в Новосибирске, подключают Москву и Санкт-Петербург. Сначала врачи сообщают по инстанциям, отделение закрывают, идет расследование, приезжают специалисты, берут анализы. После посевов и выявления возбудителя информацию могут дать примерно через 6 дней.

Есть две формы чумы, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) — бубонная и легочная. Бубонной можно заразиться через укус грызуна, от человека к человеку она не передается. А легочная форма передается от человека к человеку и крайне заразна.

Напомним, заболевания чумой случаются достаточно часто. Так, в США мужчина заразился через укус блохи.

Также Фокус рассказывал, какой была жизнь в Средневековье, когда эпидемии чумы случались довольно часто.

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