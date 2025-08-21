Редкий случай чумы: в Калифорнии житель штата заразился во время кемпинга на природе

В Калифорнии зафиксировали редкий случай чумы. Так, житель Саут-Лейк-Тахо получил положительный результат теста после укуса зараженной блохи во время кемпинга. Пациент находится под наблюдением медиков и выздоравливает дома.

По информации Los Angeles Times, представители здравоохранения округа Эльдорадо сообщили, что человек заразился бактерией Yersinia pestis, которая чаще всего передается через укусы инфицированных блох и грызунов, а также контакт с зараженными котами или собаками. Высокогорные районы округа, включая Саут-Лейк-Тахо, известны естественным наличием этой болезни.

В связи с этой ситуацией, и. о. директора по здравоохранению округа Кайл Флифлет отметил необходимость мер предосторожности во время походов и кемпинга, в частности избегать контакта с дикими грызунами и использовать средства от насекомых.

По данным Центров контроля и профилактики заболеваний США (CDC), чума лечится антибиотиками, а ранняя диагностика значительно повышает шансы на полное выздоровление. В среднем в США ежегодно регистрируют около семи случаев этой чрезвычайно редкой болезни, однако ее серьезность обусловлена высоким риском смерти без лечения.

Последний случай чумы в округе Эльдорадо зафиксировали в 2020 году в Саут-Лейк-Тахо. Ранее, в 2015 году, два случая зарегистрировали в Национальном парке Йосемити, все пациенты получили лечение и выздоровели. С 2021 года по настоящее время в бассейне озера Тахо медики обнаружили 45 грызунов с признаками заражения.

Представители здравоохранения советуют носить длинные брюки, заправленные в сапоги, использовать репелленты с DEET, не прикасаться к грызунам и не разбивать лагерь возле их нор. CDC сообщает, что более 80% случаев чумы в США имеют бубонную форму, сопровождающуюся отечными лимфатическими узлами, лихорадкой, головной болью и слабостью.

Также издание добавило, что в июле житель Аризоны умер от легочной формы чумы, которая развивается при распространении бактерий в легкие из нелеченной бубонной чумы и может передаваться от человека к человеку. В Средневековье зараженные крысы были виновны в Черной смерти в Европе, а последнюю вспышку в городах США от крыс зафиксировали в Лос-Анджелесе в 1924-1925 годах.

