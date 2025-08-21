Рідкісний випадок чуми: у Каліфорнії мешканець штату заразився під час кемпінгу на природі

У Каліфорнії зафіксували рідкісний випадок чуми. Так, мешканець Саут-Лейк-Тахо отримав позитивний результат тесту після укусу зараженої блохи під час кемпінгу. Пацієнт перебуває під наглядом медиків і одужує вдома.

За інформацією Los Angeles Times, представники охорони здоров’я округу Ельдорадо повідомили, що людина заразилася бактерією Yersinia pestis, яка найчастіше передається через укуси інфікованих бліх та гризунів, а також контакт із зараженими котами або собаками. Високогірні райони округу, включно з Саут-Лейк-Тахо, відомі природною наявністю цієї хвороби.

У зв'язку з цією ситуацією, в. о. директора з охорони здоров’я округу Кайл Фліфлет наголосив на необхідності запобіжних заходів під час походів і кемпінгу, зокрема уникати контакту з дикими гризунами та використовувати засоби від комах.

За даними Центрів контролю та профілактики захворювань США (CDC), чума лікується антибіотиками, а рання діагностика значно підвищує шанси на повне одужання. В середньому в США щороку реєструють близько семи випадків цієї надзвичайно рідкісної хвороби, проте її серйозність обумовлена високим ризиком смерті без лікування.

Останній випадок чуми в окрузі Ельдорадо зафіксували у 2020 році в Саут-Лейк-Тахо. Раніше, у 2015 році, два випадки зареєстрували в Національному парку Йосеміті, усі пацієнти отримали лікування та одужали. З 2021 року по теперішній час у басейні озера Тахо медики виявили 45 гризунів з ознаками зараження.

Представники охорони здоров’я радять носити довгі штани, заправлені в чоботи, використовувати репеленти з DEET, не торкатися гризунів і не таборувати біля їхніх нор. CDC повідомляє, що понад 80% випадків чуми в США мають бубонну форму, що супроводжується набряклими лімфатичними вузлами, лихоманкою, головним болем і слабкістю.

Також видання додало, що у липні мешканець Аризони помер від легеневої форми чуми, яка розвивається при поширенні бактерій у легені з нелікованої бубонної чуми та може передаватися від людини до людини. У Середньовіччі заражені щури були винні у Чорній смерті в Європі, а останній спалах у містах США від щурів зафіксували в Лос-Анджелесі в 1924–1925 роках.

