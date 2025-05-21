Звичайний герпес остаточно пов'язали з хворобою Альцгеймера: що показало дослідження

Результати ще одного дослідження поповнили зростаючу кількість доказів, що пов'язують вірус герпесу з хворобою Альцгеймера. Дослідження так само показало, що у людей, які лікували герпес противірусними препаратами, на 17% менше діагностується хвороба Альцгеймера.

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Про це повідомляє New Atlas.

Ідея про те, що віруси герпесу сприяють хворобі Альцгеймера далеко не нова, але тепер, схоже, вона перейшла з розряду маргінальних теорій до розряду загальноприйнятих.

Нове дослідження провела американська біофармацевтична компанія Gilead Sciences Inc. і медичний факультет Вашингтонського університету. Вчені підтвердили зв'язок між вірусом простого герпесу типу 1 (HSV-1) і ризиком хвороби Альцгеймера. Також виявилося, що лікування противірусними препаратами може істотно знижувати цей ризик.

Дані показують, що у світі близько 35,6 млн осіб живуть із деменцією, і щорічно діагностується 7,7 млн нових випадків. На частку хвороби Альцгеймера припадає 60-80% випадків деменції. Оскільки населення світу продовжує старіти, експерти очікують, що захворюваність на хворобу Альцгеймера також зростатиме, якщо не розробити лікування.

У межах нового дослідження вчені проаналізували дані 344 628 пацієнтів віком від 50 років із хворобою Альцгеймера або іншою деменцією, діагностованою в період із 2006 до 2021 року.

В історії хвороби HSV-1 була присутня у 0,44% пацієнтів із хворобою Альцгеймера порівняно з 0,24% у контрольній групі. Також учені з'ясували, що у людей з HSV-1 ризик захворювання на хворобу Альцгеймера підвищувався на 80% порівняно з тими, у кого ніколи не було вірусу герпесу.

При цьому в людей, які лікували вірус герпесу протигерпетичними препаратами, ризик хвороби Альцгеймера знижувався на 17% порівняно з тими, хто не приймав препаратів. Цей результат було визнано статистично значущим, тобто малоймовірно, що він є випадковим.

"Ми виявили зв'язок між симптоматичною інфекцією HSV-1 і хворобою Альцгеймера, використовуючи велику базу даних зі США, і виділили протигерпетичну терапію як потенційний захист від хвороби Альцгеймера", — кажуть дослідники.

Автори дослідження додають, що такий вірус неймовірно поширений у світі. Більшість людей заражаються ним у дитинстві, далі вірус відступає в нервову систему і залишається там на все життя. За певних умов, таких як стрес, запалення, зниження імунітету, вірус герпесу може реактивуватися. Це може викликати запальний каскад у мозку, що призведе до втрати синапсів і погіршення пам'яті, які характерні для хвороби Альцгеймера.

"Ми не говоримо, що вірус — це відповідь на всі запитання. Але він займає центральне місце в цій історії. Це більше не маргінальна теорія — це наступна фаза досліджень хвороби Альцгеймера, і ми її переслідуємо. Протягом десятиліть дослідження хвороби Альцгеймера були зосереджені майже виключно на амілоїді — білку, який накопичується в ураженому мозку. Але, незважаючи на мільярди інвестицій, антиамілоїдні препарати не могли запобігти або повернути назад захворювання. Дедалі більш підтримувана точка зору — і та, яку ми відстоюємо — полягає в тому, що амілоїд може бути не причиною, а відповіддю: частиною захисту мозку від мікробних загроз. Якщо це правда, то очищення від нього без усунення тригера може бути неефективним", — підсумували вчені.

Нагадаємо, вчені знайшли молекулу, якою зможуть вилікувати вірус. Знайшовши рятівну молекулу від вірусу, що набридав століттями, вчені виявили, що цим же методом можна перешкоджати поширенню деяких видів раку.

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