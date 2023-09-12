Докучливий герпес більше не повернеться. Учені знайшли молекулу, якою зможуть вилікувати вірус

Знайшовши рятівну молекулу від вірусу, що набридав століттями, вчені виявили, що цим же методом можна перешкоджати поширенню деяких видів раку.

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Герпес є небажаним, але постійним супутником людства з початку часів. Цей вірус часто не приходить сам, провокуючи різні захворювання. Але вчені заявляють, що в майбутньому новий метод лікування може зупинити його розвиток і навіть поширення деяких видів раку. Можливо, такий спосіб позбутися надокучливого шкідника вже не за горами завдяки революційному відкриттю, зробленому дослідниками з Університету Іллінойсу в Чикаго, пише New Atlas.

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Більшість дорослих людей стикалися з вірусом простого герпесу 1-го типу (ВПГ-1), який є винуватцем дратівливих застудних болячок. Хоча для багатьох вони є лише дратівливим фактором, у рідкісних випадках цей вірус здатний викликати важкі інфекції мозку або очей. Вчені пов'язують поширення цього вірусу і навіть деяких видів раку з ферментом, званим гепариназою.

Щоб зрозуміти його роль, проведемо короткий науковий урок. Наші клітини вкриті речовиною, що називається гепарансульфатом. Ця речовина діє як страж, регулюючи взаємодію між клітинами та забезпечуючи здоровий стан зовнішнього середовища. Але гепариназа має унікальну здатність руйнувати цю захисну речовину. Коли фермент неконтрольовано руйнує цю речовину, то може ненавмисно сприяти поширенню вірусів, таких як ВПГ-1, і призводити до значного пошкодження наших тканин.

Усвідомлюючи надважливу роль гепаринази, дослідники намагалися знайти спосіб контролювати її, щоб зупинити поширення вірусу герпесу та інших захворювань. І ось тепер команда під керівництвом Діпака Шукли, одного з ключових дослідників, вважає, що знайшла молекулу, яка саме це і робить.

Раніше вчені виявили, як вірус герпесу використовує розпад гепарансульфату для свого поширення. Під час останнього дослідження вони розробили і випробували різні молекули, відомі як сахариди — одиниці, з яких складаються вуглеводи, щоб з'ясувати, чи зможе будь-яка з них зупинити руйнівну роботу гепаринази.

Застосувавши отримані результати до клітин людського ока, заражених вірусом герпесу, вчені виявили, що деякі дисахариди — зокрема, гекса- і октасахариди — ефективно знижують присутність і поширення вірусу. Що ще важливіше, ці сахариди не завдають шкоди клітинам і не спричиняють небажаних побічних ефектів, таких як кровотеча, що викликало побоювання під час використання інших можливих методів лікування.

Але це відкриття не просто допомагає зупиняти вірус. Ці конкретні сахариди також покращують здатність інфікованих клітин ока до загоєння. По суті, ці сполуки виконують два завдання: зупиняють проникнення вірусу в клітини і запобігають його виходу з них, забезпечуючи свого роду подвійний удар у боротьбі з хворобою.

Що найцікавіше, новий метод потенційно може допомогти і в лікуванні інших найсерйозніших захворювань, оскільки, в плані поширення, на фермент гепаринази покладаються такі хвороби, як рак. Це означає, що, зупинивши її згубний вплив у боротьбі з герпесом, медики зможуть одночасно перешкоджати поширенню й інших недуг.

Вчені з обережним оптимізмом ставляться до свого відкриття. Хоча отримані результати є багатообіцяючими, вони нагадують нам, що належить виконати ще більшу роботу, перш ніж цей препарат з'явиться в наших аптеках. Але вже зараз майбутнє виглядає трохи світлішим для тих, хто сподівається на новий захист від герпесу, а можливо, і від ширшого спектра вірусів і ракових захворювань.

Раніше Фокус писав про те, як саме герпес поширювався нашою планетою. Масова міграція і поцілунки древніх людей 4,5 тисячі років тому дали поштовх для розвитку простого герпесу, заявили вчені.

Також Фокус писав про симптом раку, який люди часто не беруть до уваги. У більшості випадків симптоми раку легко виявити, але не на всі з них люди звертають увагу.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.