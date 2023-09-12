Надоедливый герпес больше не вернется. Ученые нашли молекулу, которой смогут вылечить вирус

Найдя спасительную молекулу от надоедавшего веками вируса, ученые обнаружили, что этим же методом можно препятствовать распространениям некоторых видов рака.

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Герпес является нежелательным, но постоянным спутником человечества с начала времен. Этот вирус зачастую не приходит сам, провоцируя различные заболевания. Но ученые заявляют, что в будущем новый метод лечения может остановить его развитие и даже распространение некоторых видов рака. Возможно, такой способ избавиться от надоедливого вредителя уже не за горами благодаря революционному открытию, сделанному исследователями из Университета Иллинойса в Чикаго, пишет New Atlas.

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Большинство взрослых людей сталкивались с вирусом простого герпеса 1-го типа (ВПГ-1), который является виновником раздражающих простудных болячек. Хотя для многих они являются лишь раздражающим фактором, в редких случаях этот вирус способен вызывать тяжелые инфекции мозга или глаз. Ученые связывают распространение этого вируса и даже некоторых видов рака с ферментом, называемым гепариназой.

Чтобы понять его роль, проведем краткий научный урок. Наши клетки покрыты веществом, называемым гепарансульфатом. Это вещество действует как страж, регулируя взаимодействие между клетками и обеспечивая здоровое состояние внешней среды. Но гепариназа обладает уникальной способностью разрушать это защитное вещество. Когда фермент неконтролируемо разрушает это вещество, то может непреднамеренно способствовать распространению вирусов, таких как ВПГ-1, и приводить к значительному повреждению наших тканей.

Осознавая важнейшую роль гепариназы, исследователи пытались найти способ контролировать его, чтобы остановить распространение вируса герпеса и других заболеваний. И вот теперь команда под руководством Дипака Шуклы, одного из ключевых исследователей, считает, что нашла молекулу, которая именно это и делает.

Ранее ученые обнаружили, как вирус герпеса использует распад гепарансульфата для своего распространения. В ходе последнего исследования они разработали и испытали различные молекулы, известные как сахариды — единицы, из которых состоят углеводы, чтобы выяснить, сможет ли какая-либо из них остановить разрушительную работу гепариназы.

Применив полученные результаты к клеткам человеческого глаза, зараженным вирусом герпеса, ученые обнаружили, что некоторые дисахариды — в частности, гекса- и октасахариды — эффективно снижают присутствие и распространение вируса. Что еще более важно, эти сахариды не наносят вреда клеткам и не вызывают нежелательных побочных эффектов, таких как кровотечение, что вызывало опасения при использовании других возможных методов лечения.

Но это открытие не просто помогает останавливать вирус. Эти конкретные сахариды также улучшают способность инфицированных клеток глаза к заживлению. По сути, эти соединения выполняют две задачи: останавливают проникновение вируса в клетки и предотвращают его выход из них, обеспечивая своего рода двойной удар в борьбе с болезнью.

Что самое интересное, новый метод потенциально может помочь и в лечении других серьезнейших заболеваний, так как, в плане распространения, на фермент гепариназы полагаются такие болезни как рак. Это значит, что, остановив ее пагубное влияние в борьбе с герпесом, медики смогут одновременно препятствовать распространению и других недугов.

Ученые с осторожным оптимизмом относятся к своему открытию. Хотя полученные результаты многообещающи, они напоминают нам, что предстоит проделать еще большую работу, прежде чем этот препарат появится в наших аптеках. Но уже сейчас будущее выглядит немного светлее для тех, кто надеется на новую защиту от герпеса, а возможно, и от более широкого спектра вирусов и раковых заболеваний.

Ранее Фокус писал о том, как именно герпес распространялся по нашей планете. Массовая миграция и поцелуи древних людей 4,5 тысячи лет назад дали толчок для развития простого герпеса, заявили ученые.

Также Фокус писал о симптоме рака, который люди часто упускают из вида. В большинстве случаев симптомы рака легко обнаружить, но не на все из них люди обращают внимание.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.