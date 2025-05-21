Обычный герпес окончательно связали с болезнью Альцгеймера: что показало исследование

Результаты еще одного исследования пополнили растущее число доказательств, связывающих вирус герпеса с болезнью Альцгеймера. Исследование так же показало, что у людей, которые лечили герпес противовирусными препаратами, на 17% меньше диагностируется болезнь Альцгеймера.

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Об этом сообщает New Atlas.

Идея о том, что вирусы герпеса способствуют болезни Альцгеймера далеко не нова, но теперь похоже, она перешла из разряда маргинальных теорий в разряд общепринятых.

Новое исследование провела американская биофармацевтической компании Gilead Sciences Inc. и медицинского факультета Вашингтонского университета. Ученые подтвердили связь между вирусом простого герпеса типа 1 (HSV-1) и риском болезни Альцгеймера. Также оказалось, что лечение противовирусными препаратами может существенно снижать этот риск.

Данные показывают, что в мире около 35,6 млн человек живут с деменцией, и ежегодно диагностируется 7,7 млн новых случаев. На долю болезни Альцгеймера приходится 60-80% случаев деменции. Потому как население мира продолжает стареть, эксперты ожидают, что заболеваемость болезнью Альцгеймера также будет расти, если не разработать лечение.

В рамках нового исследования ученые проанализировали данные 344 628 пациентов в возрасте старше 50 лет с болезнью Альцгеймера или другой деменцией, диагностированной в период с 2006 по 2021 год.

В истории болезни HSV-1 присутствовала у 0,44% пациентов с болезнью Альцгеймера по сравнению с 0,24% в контрольной группе. Также ученые выяснили, что у людей с HSV-1 риск заболевания болезнью Альцгеймера повышался на 80% в сравнении с теми, у кого никогда не было вируса герпеса.

При этом у людей, лечивших вирус герпеса противогерпетическими препаратами, риск болезни Альцгеймера снижался на 17% в сравнении с теми, кто не принимал препаратов. Этот результат был признан статистически значимым, то есть маловероятно, что он является случайным.

“Мы обнаружили связь между симптоматической инфекцией HSV-1 и болезнью Альцгеймера, используя большую базу данных из США, и выделили противогерпетическую терапию как потенциальную защиту от болезни Альцгеймера”, - говорят исследователи.

Авторы исследования добавляют, что такой вирус невероятно распространен в мире. Большинство людей заражаются им в детстве, далее вирус отступает в нервную систему и остается там на всю оставшуюся жизнь. При определенных условиях, таких как стресс, воспаление, снижение иммунитета, вирус герпеса может реактивироваться. Это может вызывать воспалительный каскад в мозге, который приведет к потере синапсов и ухудшению памяти, которые характерны для болезни Альцгеймера.

“Мы не говорим, что вирус – это ответ на все вопросы. Но он занимает центральное место в этой истории. Это больше не маргинальная теория — это следующая фаза исследований болезни Альцгеймера, и мы ее преследуем. В течение десятилетий исследования болезни Альцгеймера были сосредоточены почти исключительно на амилоиде — белке, который накапливается в пораженном мозге. Но, несмотря на миллиарды инвестиций, антиамилоидные препараты не могли предотвратить или обратить вспять заболевание. Все более поддерживаемая точка зрения — и та, которую мы отстаиваем — заключается в том, что амилоид может быть не причиной, а ответом: частью защиты мозга от микробных угроз. Если это правда, то очистка от него без устранения триггера может быть неэффективной”, - подытожили ученые.

Напомним, ученые нашли молекулу, которой смогут вылечить вирус. Найдя спасительную молекулу от надоедавшего веками вируса, ученые обнаружили, что этим же методом можно препятствовать распространениям некоторых видов рака.

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