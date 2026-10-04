В одному з регіонів РФ запровадили масковий режим: побоюються чуми

На Іркутському алюмінієвому заводі запровадили режим носіння масок; 28-річна співробітниця заводу, лаборантка Дар’я Шипілова, яка нібито розбила пробірку з вірусом легеневої чуми, померла в лікарні.

За словами директора підприємства Артема Фоміних, режим запроваджено з профілактичною метою, повідомляє видання "Твій Іркутськ".

Керівник заводу, розташованого в Шелехові, закликав співробітників дотримуватися заходів безпеки. У разі появи симптомів захворювання рекомендується негайно звернутися за медичною допомогою.

З 1 жовтня 2026 року в Шелеховській районній лікарні ввели карантин. Приводом стала підозра на особливо небезпечну інфекцію в однієї з пацієнток.

2 жовтня в регіоні відбулося засідання санітарно-протиепідемічної комісії за участю голови Росспоживнагляду Анни Попової та губернатора Ігоря Кобзєва. Росспоживнагляд запровадив повний комплекс протиепідемічних заходів.

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Глава Республіки Бурятія Олексій Циденов прокоментував випадок смерті жінки від особливо небезпечної інфекції в Іркутській області та назвав причиною чуму. За його словами, цей інцидент не має відношення до республіки.

Усі, хто мав контакт із померлою, наразі перебувають під наглядом лікарів, і на даний момент про нові випадки зараження не повідомляється.

Тим часом у місцевих групах у соцмережах люди підозрюють, що влада приховує масштаби проблеми, і роблять висновок, що ситуація набагато серйозніша, якщо до регіону приїжджає голова Росспоживнагляду.

На тлі чуток про чуму адміністрація Іркутська ухвалила рішення перенести загальноміський суботник, запланований на 3 жовтня 2026 року, пояснивши це необхідністю забезпечити безпеку мешканців "у зв’язку з несприятливою епідеміологічною ситуацією".

У свою чергу Telegram-канал "Люди Байкалу" повідомляє, що в Іркутську та Шелехові спостерігається ажіотаж навколо певних антибактеріальних препаратів, ефективних проти збудника чуми.

Мешканці розповіли, що в більшості аптек обласного центру один із препаратів, який застосовується для лікування чуми, взагалі не поставляють — його, по суті, немає через відсутність постачальника. Другий відпускається виключно за рецептом, але знайти його майже неможливо. Там, де ліки все ж є, у наявності максимум до 5 пачок. У деяких аптеках препарати доступні лише на замовлення на 13 жовтня.

Нагадаємо, що відомо про спалах чуми в Росії.

Також повідомлялося, що загублені документи розкрили правду про Чорну смерть.