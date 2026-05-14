Одужали від чуми за тиждень: загублені документи розкрили правду про Чорну смерть

Під час досліджень середньовічних колекцій Британської бібліотеки було знайдено раніше непомічений документ, який дає нове уявлення про тих, хто вижив після спалаху чуми, відомої як Чорна смерть.

Документ — обривок пергаменту, вкладений до звіту про маєток Ворбойс у Рамсі-Еббі, графство Гантінгдоншир, — містить інформацію про те, скільки часу селяни були відсутні на роботі, коли їх вразила чума. Він також розкриває імена тих, хто вижив, і те, скільки часу, на думку їхніх роботодавців, могло зайняти одужання.

Під час Чорної смерті, однієї з найбільш смертоносних пандемій в історії, загинуло від третини до двох третин населення середньовічної Європи.

З огляду на масштаби епідемії, багато істориків зосередилися на з'ясуванні подробиць про загиблих. Однак це залишило історії тих, хто заразився чумою і одужав, значною мірою нерозказаними.

Попри смертоносність хвороби, одужання від чуми було можливим, і середньовічні літописці згадують можливість — хоча й малоймовірну — виживання.

Унікальне доповнення до опису маєтку Ворбойс містить відомості про групу людей, які захворіли в період з кінця квітня до початку серпня 1349 року. Ченці абатства Рамсі склали список своїх орендарів, які захворіли настільки сильно, що не могли працювати на землях лорда, і детально вказали тривалість їхньої відсутності.

Пережита чума явно по-різному вплинула на людей.

Швидко одужав Генрі Браун, який пропустив лише один тиждень роботи. Навпаки, Джон Дерворт і Агнес Молд хворіли набагато довше і були відсутні на роботі дев'ять тижнів.

Середня тривалість хвороби становила від трьох до чотирьох тижнів, при цьому три чверті людей поверталися до роботи менш ніж через місяць. Швидкість їхнього одужання тим паче дивовижна, враховуючи, що вони мали право на лікарняну відпустку терміном до року.

У знайдений список тих, хто вижив, входить більшість орендарів, які займали більші ділянки в маєтку. Історики та археологи довго сперечалися про те, чи вбивала чума всіх без розбору, незалежно від статусу, статі або віку, або ж бідні та літні люди були більш уразливі.

Виживання такої великої кількості заможних орендарів може вказувати на те, що їхній вищий рівень життя дозволив їм одужати швидше, ніж їхнім біднішим сусідам. Можливо, тому що вони змогли запобігти вторинним інфекціям та ускладненням.

Ці нові свідчення розкривають дивовижну стійкість середньовічних селян. Багато хто з них лежав на своїх ліжках, страждаючи від бубонів (хворобливих, опухлих і запалених лімфатичних вузлів у паху і на шиї, типових для Чорної смерті), блювоти з кров'ю і лихоманки, і не лише вижили, а й повернулися до роботи всього через кілька тижнів.

Під час написання використовували матеріали The Conversation, Refractor.